“La Svizzera potrebbe fare di più per la protezione dei consumatori”

L'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga. Keystone / Urs Flueeler

Prima di entrare in Consiglio federale, Simonetta Sommaruga si è occupata di protezione dei consumatori. Per lei c'è ancora ritardo da recuperare.

4 minuti

Peter Fritsche, SRF Altra lingua: 1 Deutsch de «Die Schweiz könnte mehr für den Konsumentenschutz tun» originale Di più «Die Schweiz könnte mehr für den Konsumentenschutz tun»

L’ex consigliera federale Simonetta Sommaruga (64 anni) è stata una convinta sostenitrice di consumatrici e consumatori dal 1993 al 2010, prima come direttrice e poi come presidente dell’organizzazione per la protezione dei consumatori SKS. In occasione dell’anniversario dei 50 anni di programmi per i consumatori alla radio svizzera, l’ex consigliera federale guarda indietro a quel periodo e dice, tra l’altro, dove vede ancora la necessità di recuperare il ritardo in termini di protezione dei consumatori.

SRF, “Espresso”: Simonetta Sommaruga, quando le abbiamo chiesto questa intervista, ci ha scritto una cosa interessante: “Espresso” è stato decisivo per il suo ulteriore percorso professionale e politico. Cosa significa in concreto?

Simonetta Sommaruga: “L’Espresso” [trasmissione SRF sugli interessi di consumatori e consumatrici] era già allora un programma popolare. Raccontava di argomenti quotidiani che interessavano i consumatori. E io ho potuto rappresentare le loro preoccupazioni. Ero in grado di parlare in modo chiaro e, a volte, anche di prendere di mira il Consiglio federale.

Dopo lo scandalo della diossina nei mangimi per polli in Belgio nel 1999, lei si è battuta con forza per una migliore etichettatura dell’origine degli alimenti. I suoi sforzi sono stati ripagati?

Penso che oggi gli alimenti siano etichettati meglio. Ma c’è voluto molto tempo per raggiungere questo obiettivo. Non ci siamo battuti solo per la dichiarazione di origine, ma anche per ottenere migliori informazioni sull’allevamento degli animali. Purtroppo, anche in questo caso c’è stato uno scandalo. Improvvisamente, la gente si è resa conto di cosa significhi effettivamente l’allevamento in stalla per i polli e ha voluto acquistare prodotti all’aperto. Ci sono voluti molti sforzi anche per far capire ai produttori e ai rivenditori che un vero prodotto biologico è tale se ha un’etichetta biologica sulla confezione. Ancora oggi, dobbiamo tenerli d’occhio per assicurarci che le cose rimangano così.

Per i consumatori di oggi, l’intero settore online è diventato un grande problema, dagli acquisti online alla criminalità informatica. Quanto sono protetti?

Nell’Unione Europea, ad esempio, esiste da anni il diritto di recesso per gli acquisti online. Da anni le organizzazioni per la tutela dei consumatori cercano di introdurre tale diritto in Svizzera. Di recente il Consiglio federale ha respinto nuovamente la proposta. Non vedo perché i consumatori svizzeri debbano trovarsi in una situazione peggiore rispetto a quelli stranieri.

La protezione dei consumatori ha una posizione difficile in politica in questo Paese?

Sì, ho l’impressione che molti politici siano ancora dell’idea che chi subisce una truffa sia da biasimare. Spesso a soffrire sono coloro che sono già finanziariamente al limite. Penso ad esempio ai crediti al consumo. Spesso portano all’indebitamento eccessivo perché nessuno li controlla veramente. Anche questo settore è meno regolamentato in Svizzera rispetto all’UE. Non riesco a capire nemmeno questo.

Ma ci si può aspettare che le persone si assumano una certa responsabilità personale. Per esempio, che controllino le valutazioni di un negozio online prima di acquistarvi qualcosa.

Questo è ovvio. Ma poi bisogna assicurarsi che un sito di recensioni o di confronto sia davvero neutrale. E nonostante la responsabilità personale, sono necessari programmi, riviste e organizzazioni di consumatori per educare le persone e portare le lamentele all’attenzione del pubblico.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz