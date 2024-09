“Non vogliamo mettere la Svizzera sotto una campana di vetro”



L'iniziativa sulla biodiversità porterà a una migliore protezione della natura o creerà troppi vincoli per l'agricoltura svizzera? I due ospiti del nostro dibattito Let's Talk hanno discusso del testo in votazione il 22 settembre.

7 minuti

Katy Romy

Giornalista basata a Berna, sono particolarmente interessata alle tematiche sociali, ma anche alla politica e ai temi riguardanti i social media. In precedenza, ho lavorato per dei media regionali, nella redazione del Journal du Jura e di Radio Jura Bernois. Altra lingua: 1 Français fr «Nous ne voulons pas mettre sous cloche une partie du territoire suisse» originale Di più «Nous ne voulons pas mettre sous cloche une partie du territoire suisse»

In Svizzera vivono circa 56’000 specie animali e vi sono 230 tipi di habitat naturale. Questa diversità biologica è però in parte in pericolo, avverte l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Per rimediare a questa situazione, l’iniziativa popolare per la biodiversità vuole obbligare le autorità a dedicare più risorse e spazio alla natura, aggiungendo alla Costituzione un articolo in merito. Il 22 settembre, il popolo svizzero voterà sulla ricetta per preservare meglio la biodiversità proposta dalle associazioni per la protezione della natura e dell’ambiente.

Necessario agire

“Nessuno mette in dubbio che la biodiversità debba essere protetta. Tuttavia, l’iniziativa si spinge troppo in là e avrà importanti effetti collaterali”, ha dichiarato Simone de Montmollin, deputata del Partito liberale radicale (PLR, destra), nel corso del nostro dibattito Let’s Talk.

Nel 2012 la Confederazione ha adottato una strategia per la biodiversitàCollegamento esterno. Il Consiglio federale ha poi adottato un piano d’azione per attuarla, che comprende un elenco di misure concrete, ad esempio per garantire la conservazione di alcune specie.

Questi sforzi non sono però sufficienti, secondo il deputato dei Verdi Christophe Clivaz. “Una prima valutazione ha mostrato che quasi tutti gli obiettivi fissati nella strategia non sono stati raggiunti”, sottolinea.

Il declino della biodiversità in Svizzera è ancora più marcato che nella maggior parte dei Paesi europei, come mostra il grafico sottostante. “Sono segnali che vanno presi sul serio”, ammette Simone de Montmollin. Tuttavia, osserva che la situazione per alcune specie sta migliorando, ad esempio per alcune libellule.

Contenuto esterno

Christophe Clivaz accoglie con favore i progetti in corso per la conservazione della biodiversità, che hanno un impatto positivo sulla natura. “Purtroppo, però, non stiamo invertendo la tendenza. Ogni anno perdiamo specie e ambienti naturali”, si rammarica.

Mathis Steinmann, svizzero residente in Francia e studente all’Università delle Scienze di Nizza, ha portato una prospettiva esterna al dibattito sulla biodiversità nella Confederazione. “La Svizzera è un Paese piccolo e densamente popolato, con un biotopo alpino. La pressione sull’ecosistema è quindi maggiore rispetto alla Francia, che ha più biotopi diversi. La Francia ha anche elaborato leggi per proteggere una superficie maggiore di terre”, analizza.

Vivete all’estero o avete in programma di emigrare? Abbonatevi ai nostri articoli sulla Quinta Svizzera.

Soluzioni che non fanno l’unanimità

Coloro che si oppongono all’iniziativa non contestano gli obiettivi del testo, ma criticano le misure proposte per raggiungerli. “Non vogliamo che una parte della Svizzera sia messa sotto una campana di vetro, come vorrebbero coloro che hanno promosso l’iniziativa”, critica Simone de Montmollin.

Christophe Clivaz non è d’accordo. “Non è questa l’idea e non è assolutamente quello che c’è scritto nel testo”, afferma. L’ecologista sottolinea che le aree protette esistono già e che qui viene lasciato spazio anche al turismo, all’agricoltura e alla produzione di energia.

Questa argomentazione non convince Simone de Montmollin, che ritiene che l’iniziativa creerà conflitti per l’uso del territorio. “Abbiamo un territorio già molto denso e piccolo, dove dobbiamo anche raggiungere gli obiettivi di sviluppo urbano, produzione di energia rinnovabile e produzione alimentare”, afferma.

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Katy Romy Quali sono le misure da adottare per preservare la biodiversità nel luogo in cui vivete? Iniziativa sulla biodiversità: troppo estrema per chi si oppone, ma essenziale per chi la sostiene. Partecipa alla discussione 43 Mi piace Visualizza la discussione

La deputata del PLR critica anche lo schieramento che difende l’iniziativa perché non tiene conto degli sforzi compiuti finora. “L’agricoltura è già migliorata dagli anni ’90”, sottolinea. Simone de Montmollin sottolinea che bisogna dar prova di pazienza. “Le cose che sono state distrutte in 150 anni, tra il 1850 e la fine del XX secolo, non possono essere ripristinate in 50 anni. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo”, afferma.

Da parte sua, Christophe Clivaz sostiene che la Confederazione non si è resa conto della portata del problema. “Il problema è che continuiamo a distruggere. Oggi siamo disposti a costruire autostrade a sei corsie, divorando ettari di terreno agricolo in nome della mobilità. Troppo spesso gli interessi di alcuni settori dell’economia prevalgono su quelli della natura e del paesaggio”, deplora il deputato ecologista.

Città e campagna divise

Una parte del mondo agricolo si oppone fermamente all’iniziativa sulla biodiversità, temendo che possa limitare fortemente la produzione alimentare. D’altro canto, la maggioranza delle aree urbane è favorevole, come dimostra il primo sondaggio di gfs.bern pubblicato a metà agosto.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Votazioni del 22 settembre su biodiversità e pensioni in Svizzera: tutto è ancora aperto Questo contenuto è stato pubblicato al Sondaggio SSR: l’iniziativa sulla biodiversità e la riforma della previdenza professionale godono del sostegno della maggioranza del popolo… per ora. Di più Votazioni del 22 settembre su biodiversità e pensioni in Svizzera: tutto è ancora aperto

Tuttavia, Christophe Clivaz sottolinea che circa 8’000 contadini e contadine praticano già l’agricoltura biologica in Svizzera. In altre parole, rispettano già quello che preconizza l’iniziativa. Il deputato dei Verdi riconosce anche che il mondo agricolo ha già fatto molti sforzi, ma ritiene che si debba fare di più per migliorare la compatibilità tra agricoltura e biodiversità.

“Oggi gli agricoltori sono stufi, perché sono loro a essere presi di mira quando il problema è più generale. Questo è già successo nel 2021 con il voto sulle due iniziative anti-pesticidi”, ribatte Simone de Montmollin, che descrive l’iniziativa sulla biodiversità come “l’ultima goccia” per il mondo agricolo svizzero, che “non sopporterà più alcun tipo di diktat”.

Crescente divario tra popolazione urbana e rurale Pur essendo avversari politici, Christophe Clivaz e Simone de Montmollin hanno entrambi legami personali con il mondo dell’agricoltura. Il primo è figlio di un viticoltore, la seconda è enologa di professione. Entrambi i parlamentari vedono un crescente divario tra la popolazione urbana e quella rurale. “In città, spesso la gente non sa più da dove viene un pomodoro o un litro di latte”, afferma Christophe Clivaz. Tuttavia, sottolinea che gli agricoltori stanno facendo un grande lavoro di sensibilizzazione per spiegare nuovamente i problemi agli abitanti delle città. “Il divario tra città e campagna è una delle grandi sfide di questo secolo”, afferma Simone de Montmollin. Elogia anche il lavoro di comunicazione svolto dagli agricoltori e dalle agricoltrici negli ultimi anni, ma si rammarica che il loro messaggio non sia sufficientemente ascoltato. Mathis Steinmann, da parte sua, osserva che il divario tra città e campagna è più evidente in Francia che nella Confederazione. “Gli abitanti delle città che sono cresciuti in città, anche nella mia facoltà di biologia, hanno enormi problemi a capire il mondo in cui vivono”, osserva. Egli attribuisce questo fenomeno all’alto grado di centralizzazione della Francia, ma individua anche un problema educativo.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con l’aiuto di Deepl/mar