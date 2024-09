Riforma delle pensioni in Svizzera: un “no” in vista

Sembra che la maggior parte delle svizzere e degli svizzeri respingerà la proposta di legge per la riforma del secondo pilastro del sistema pensionistico elvetico. Keystone / Christian Beutler

Il popolo svizzero si appresta a respingere di larga misura la modifica della Legge federale sulla previdenza professionale. È ciò che emerge dalle prime proiezioni pubblicate dall’istituto demoscopico gfs.bern

Sara Ibrahim

Mi occupo di questioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande. con agenzie

La proposta di riforma del secondo pilastro del sistema pensionistico svizzero non sembra piacere alla maggior parte delle svizzere e degli svizzeri, che si appresta a respingerla alle urne. Secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern, il 69% delle persone votanti avrebbe votato contro il progetto riforma.

Si tratta di un risultato preannunciato ma ben al di sopra delle aspettative. L’ultimo sondaggio condotto dall’istituto per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) aveva già evidenziato un avanzamento del campo di chi si oppone, che aveva guadagnato ben 12 punti percentuali a meno di due settimane dal voto. Dall’indagine era emerso che il 51% delle persone intervistate era contro al progetto presentato da Governo e Parlamento.

Anche all’interno delle diverse fazioni politiche ha preso sempre più forma una tendenza al “no” nel corso delle settimane.

L’argomento che sembra aver fatto maggiormente breccia nell’elettorato riguarda il fatto che le persone che andranno in pensione con questa riforma si ritroverebbero con rendite pensionistiche più basse, dopo aver pagato contribuiti salariali più elevati.

Anche l’errore di calcolo dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dal quale è emerso che le finanze del sistema pensionistico sono messe molto meglio di quanto annunciato, ha avuto un ruolo nel far pendere la bilancia verso un “no”.

Cosa prevede la riforma

Dopo l’approvazione alle urne della riforma sull’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) nel 2022, il cosiddetto “primo pilastro” del sistema pensionistico svizzero, la proposta di riforma si concentra in questo caso sul secondo pilastro. Si tratta della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), che è costituita dalle casse pensione alimentate dalle persone salariate e dalle loro aziende datrici di lavoro. Con questo capitale è finanziata la rendita della cassa pensioni.

Tale cassa è messa in difficoltà dai rendimenti bassi sui mercati finanziari e dall’aumento della speranza di vita. Questo perché il capitale per la vecchiaia disponibile al momento della pensione è versato ogni anno allo stesso tasso fino alla fine della vita, indipendentemente dalla durata di vita o dall’utilizzo del capitale.

La copertura finanziaria del secondo pilastro, perciò, non è più adeguata. La riforma propone quindi diverse misure per finanziare le future pensioni in modo più sicuro e duraturo. Quella che ha fatto più discutere è la riduzione dell’aliquota di conversione, ovvero la quota di capitale previdenziale che le casse pensione versano ogni anno. Questa passerebbe dal 6,8% odierno al 6% per ogni 100’000 franchi di risparmio previdenziale. Ciò significa che le pensioni individuali saranno più basse di circa il 12%.

La riforma è molto complessa perché la Svizzera conta più di 1’000 casse pensioni con le proprie regole ed è difficile sapere chi sarà toccato. Tuttavia, sembra che avrebbe effetto sul 15%-30% delle persone assicurate principalmente nel regime obbligatorio.

Gli argomenti di chi è a favore e di chi è contro la riforma

Chi è a favore sostiene che la riforma permette di finanziare l’LPP in modo durevole e sostenibile. Sottolinea inoltre che migliorerebbe la previdenza per la vecchiaia di coloro con un reddito basso, grazie all’aumento dei contributi salariali – prevista come misura compensativa all’abbassamento dell’aliquota – e a una soglia di ingresso alla cassa pensione più bassa. Attualmente, infatti, è necessario guadagnare almeno 22’050 franchi all’anno per potervi accedere. Sarebbero soprattutto le donne, che spesso lavorano part-time e guadagnano meno, a beneficiarne.

I sindacati e il Partito socialista, tra le parti contrarie alla riforma, criticano l’abbassamento del tasso di conversione simultaneo all’incremento dei contributi salariali. “Con questo progetto, la gente dovrà pagare di più per ricevere rendite più basse”, afferma Urban Hodel, dell’Unione sindacale svizzera. I sindacati hanno stimato che alcune persone riceveranno fino a 3’200 franchi in meno.

L’argomento che la riforma andrebbe a favore delle donne è stato anche criticato dai sindacati. Sostengono che il progetto di legge non fornisce soluzioni al problema delle incombenze familiari a carico delle donne, che le portano a lavorare a tempo parziale o a interrompere il lavoro.

Anche alcuni settori come quelli alberghiero e della ristorazione si sono pronunciati contro la riforma per il timore dell’aumento del costo del lavoro.

