La legge sull’elettricità dovrebbe essere accolta alle urne

L'energia solare fornisce al momento circa il 7% dell'elettricità prodotta in Svizzera. Keystone / Gaetan Bally

Il popolo elvetico dovrebbe accettare il pacchetto di misure per aumentare la produzione di elettricità rinnovabile a partire dal sole, dall'acqua e dal vento, secondo le proiezioni dell'istituto gfs.bern. La riforma ha l'obiettivo di accelerare la transizione energetica in Svizzera.

La cosiddetta “legge sull’elettricità” consiste in un insieme di leggi sviluppate sull’arco di diversi anni e approvato dal Parlamento federale nel 2023. Lo scopo è di diminuire l’uso di combustibili fossili in Svizzera e di ridurre la dipendenza energetica da altri Paesi durante l’inverno.

La legge sull’elettricità, contro la quale era stato lanciato con successo un referendum, dovrebbe essere accettata dal 69% dell’elettorato, stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico gfs.bern pubblicata alla chiusura dei seggi. Nell’ultimo sondaggio, la riforma aveva raccolto il 73% dei consensi.

Aumentare l’autonomia energetica della Svizzera con le rinnovabili

Il principale obiettivo della legge sull’elettricità è garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico svizzero con le energie rinnovabili, specialmente in inverno. Attualmente, la Confederazione è dipendente dalle importazioni di elettricità nei mesi più freddi.

Il passo più importante previsto per aumentare l’autonomia energetica è la costruzione di nuove centrali idroelettriche e l’ampliamento di alcuni impianti esistenti. In totale, il Governo intende promuovere 16 progetti in tal senso.

La legge dovrebbe inoltre facilitare, tramite sussidi, la rapida diffusione dei pannelli solari su edifici e altre strutture. Il Consiglio federale stima che l’energia solare generata in Svizzera possa essere quintuplicata entro il 2035.

Infine, le procedure di autorizzazione per i progetti legati all’energia rinnovabile, incluso l’eolico, saranno semplificate, mentre presentare ricorso contro di essi diventerà più difficile in determinate zone.

Uno strumento per prevenire le penurie energetiche

L’intero pacchetto legislativo è considerato importante poiché le auto elettriche, le pompe di calore e le industrie avranno bisogno di più elettricità in futuro. Il Governo e il Parlamento vogliono prevenire un’eventuale penuria energetica legata alla rinuncia ai combustibili fossili. Con una fornitura domestica di elettricità, sperano inoltre di ottenere prezzi più bassi e stabili.

Secondo chi ha sostenuto la legge, c’è sempre il rischio di carenze energetiche, specialmente in inverno. “Un approvvigionamento sicuro può essere ottenuto sul corto e medio termine solo espandendo la produzione domestica di energie rinnovabili”, ha detto il responsabile del Dipartimento federale dell’energia, Albert Rösti.

Le misure previste sono equilibrate e rispettose dell’ambiente, ha sottolineato chi ha difeso la riforma, tra cui le organizzazioni ambientaliste WWF e Pro Natura.

La natura non va sacrificata sull’altare del clima

L’opposizione ha da parte sua riunito due campi molto diversi tra loro.

Uno è la Fondazione Franz Weber, che si batte per la protezione del paesaggio, degli animali e della natura. È una fondazione che sa come avere un impatto. Nel 2012, la sua iniziativa sulle case secondarie è stata approvata alle urne, un successo che può vantare solo una piccola parte delle iniziative popolari.

Assieme a due altre piccole organizzazioni ambientaliste, ha lanciato il referendum contro la legge sull’elettricità perché a suo avviso comporterà il deturpamento del paesaggio svizzero. Vera Weber, presidente della fondazione, sostiene che “è assurdo sacrificare la natura sull’altare del clima”.

Il secondo motore del campo del “no” è stato il partito della destra conservatrice, l’Unione democratica di centro (UDC), e in particolare la sua parlamentare Magdalena Martullo-Blocher. La figlia dell’ex figura di spicco della politica nazionale Christoph Blocher ha affermato che la nuova legge genererà molta meno elettricità di quanta ne servirebbe.

Anche Martullo-Blocher ha fatto leva sull’argomento della protezione del paesaggio, evocando lo spettro della costruzione di 9’000 turbine eoliche e di enormi aree di territorio ricoperte di pannelli solari. La deputata è riuscita a trascinare nel campo del “no” il suo partito, benché quest’ultimo in Parlamento si fosse espresso a favore del pacchetto legislativo.

Le rinnovabili producono i due terzi dell’elettricità svizzera

La maggior parte dell’elettricità prodotta in Svizzera proviene già da fonti rinnovabili, soprattutto dall’idroelettrico che rappresenta il 56% dell’approvvigionamento (dati del 2023).

Il 7% proviene da energia solare, eolica e biomassa, mentre il 37% è prodotto dalle centrali nucleari.

La Svizzera ogni anno produce in media circa 60 terawattora (TWh) di elettricità (tra un minimo di 53 e un massimo di 68 TWh, a seconda dell’anno).

La produzione attuale proviene da 650 grandi centrali idroelettriche, 1’000 di piccole dimensioni, quattro centrali nucleari e 47 turbine eoliche. A questi si aggiungono 70’000 impianti fotovoltaici e 960 impianti di produzione di elettricità termica, ad esempio gli impianti di incenerimento dei rifiuti.

