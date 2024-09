Verso un “no” all’iniziativa sulla biodiversità in Svizzera

L'iniziativa sulla biodiversità chiede più zone e più mezzi finanziari a favore della natura. Keystone / Valentin Flauraud

Oggi è stata una domenica di votazioni federali in Svizzera. La maggioranza dell'elettorato dovrebbe respingere l'iniziativa che chiede più superfici e più fondi pubblici a favore della natura e della biodiversità, secondo le prime proiezioni di voto dell’Istituto gfs.bern.

5 minuti

Luigi Jorio

Giornalista ticinese residente a Berna, mi occupo di temi scientifici e di società con reportage, articoli, interviste e analisi. Mi interessano le questioni climatiche, energetiche e ambientali, come pure tutto ciò che riguarda la migrazione, l'aiuto allo sviluppo e i diritti umani in generale.

Lo stato della biodiversità in Svizzera è insoddisfacente e la situazione continua a peggiorare, secondo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei, in Svizzera la diminuzione della biodiversità è più marcata e oltre un terzo delle specie di animali, piante e funghi è a rischio di estinzione.

Ciononostante, il popolo elvetico non sembra intenzionato a mettere a disposizione più superfici e più mezzi finanziari a favore della natura. Secondo le prime proiezioni di voto rilasciate dall’istituto demoscopico gfs.bern, il 63% dell’elettorato dovrebbe respingere l’iniziativa sulla biodiversità.

Desideri ricevere tutte le informazioni essenziali sulle votazioni federali in Svizzera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Il risultato confermerebbe quanto scaturito dall’ultimo sondaggio, dove il 51% delle persone interpellate si era dichiarato contrario al testo. La bocciatura di un’iniziativa popolare da parte dell’elettorato non sarebbe nulla di insolito, anzi. In media, soltanto un’iniziativa su dieci supera lo scoglio delle urne.

Contenuto esterno

L’iniziativa sulla biodiversità vuole tutelare “la nostra fonte di vita”

Delle associazioni per la protezione della natura e dell’ambiente, tra cui Pro Natura e BirdLife Svizzera, avevano depositato l’iniziativa popolare federale “Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggioCollegamento esterno“ nel settembre 2020.

Il testo chiede che la Confederazione metta a disposizione maggiori risorse finanziarie e umane per rafforzare la biodiversità. Tuttavia, non propone alcuna misura specifica per soddisfare tale richiesta.

Secondo il comitato d’iniziativa, la biodiversità è “la nostra fonte di vita” e per mantenerla è necessario intervenire sulla superficie, la qualità e l’interconnessione degli habitat.

Un airone alla foce del fiume Chamberonne nel lago Lemano. Keystone / Jean-Christophe Bott

Le autorità svizzere, la comunità scientifica, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l’Agenzia europea per l’ambiente affermanoCollegamento esterno che le misure adottate finora sono parzialmente efficaci, ma insufficienti per arrestare la perdita di ambienti naturali e di specie.

Se non agiamo, l’estinzione delle specie comporterà costi astronomici, hanno avvertito prima del voto le associazioni all’origine dell’iniziativa. Le perdite potrebbero raggiungere i 14-16 miliardi di franchi entro il 2050, hanno sottolineato, citando le stimeCollegamento esterno dell’UFAM.

Il comitato d’iniziativa sostiene inoltre che un ambiente naturale diversificato permette di affrontare meglio le conseguenze negative del cambiamento climatico.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La perdita di biodiversità in Svizzera in sei grafici Questo contenuto è stato pubblicato al L’immagine di una Svizzera dalla natura incontaminata non corrisponde più alla realtà. Nel Paese alpino, la perdita di biodiversità è superiore alla media mondiale. Come invertire la tendenza? Di più La perdita di biodiversità in Svizzera in sei grafici

Un’iniziativa “estrema e inefficace”

Il Governo e il Parlamento hanno raccomandato di respingere l’iniziativa. La sua attuazione potrebbe essere in contrasto con gli obiettivi delle politiche energetica e agricola, secondo l’Esecutivo.

Anche un’ampia alleanza che ha riunito i principali partiti di destra e di centro si è opposta. Il testo è stato inoltre combattuto dalla comunità agricola, rappresentata dall’Unione svizzera dei contadini, e dalle organizzazioni economiche. A livello politico, solo i Verdi e il Partito socialista hanno sostenuto il testo.

Chi è contrario all’iniziativa l’ha definita “estrema e inefficace”, sostenendo che la legislazione attuale è sufficiente a promuovere la biodiversità. L’iniziativa renderebbe intoccabile circa il 30% del territorio nazionale, il che limiterebbe la produzione alimentare e ostacolerebbe lo sviluppo delle energie rinnovabili, secondo chi si oppone al testo.

Un cartello contro l’iniziativa sulla biodiversità in un campo a Penthalaz, nel Canton Vaud, 19 agosto 2024. Keystone / Valentin Flauraud

Qual è lo stato della biodiversità in Svizzera?

Le condizioni in Svizzera favoriscono un alto livello di diversità biologica. Tuttavia, la biodiversità è diminuita in modo significativo dal 1900.

Il 35% delle specie di animali, piante e funghi studiate è oggi considerato minacciato, mentre il 12% è potenzialmente a rischio, secondo il rapporto sulla biodiversità in Svizzera pubblicato dall’UFAM nel 2023. Il 48% degli ambienti naturali è minacciato e il 13% è potenzialmente minacciato.

Anfibi e rettili sono le classi di vertebrati più a rischio. Per alcuni gruppi di organismi quali gli uccelli, i pesci e le piante vascolari, la minaccia si è accentuata nel corso degli ultimi 10-20 anni, secondo l’UFAM.

La crisi della biodiversità in Svizzera appare ancor più grave nel raffronto internazionale. Il Paese alpino è tra le nazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con la più alta percentuale di specie minacciate.

Contenuto esterno

L’espansione degli insediamenti, la frammentazione degli spazi vitali e l’utilizzo intensivo del suolo sono tra i principali motori della perdita di biodiversità in Svizzera, in particolare in pianura, afferma l’UFAM. Nell’arco alpino, sono soprattutto l’agricoltura intensiva e le infrastrutture idriche e per il tempo libero, ad esempio gli impianti sciistici, a incidere negativamente sulle specie.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative