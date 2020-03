Heard something about Switzerland we should fact check?

In base all’indice di ImmoScout24Link esterno , nel 2019 gli affitti proposti negli annunci online sono scesi dello 0,5%. Anche qui ci sono state differenze regionali: i canoni sono diminuiti dell'1,1% nella regione del Lago Lemano e dell'1,7% nella Svizzera centrale, mentre sono aumentati dell'1,9% in Ticino e dello 0,6% nella grande regione di Zurigo.

Conclusione: tutto dipende da quale indice si consulta. L'affermazione dell'Associazione svizzera degli inquilini è sostanzialmente corretta: dal 2005 gli affitti in Svizzera sono aumentati nominalmente di oltre il 18% secondo l'Indice dei prezzi degli affitti. In base agli indici di alcune società private, dal 2016 i prezzi degli alloggi disponibili sul mercato sono leggermente diminuiti, in misura diversa a seconda della regione.

"Gli aumenti dei prezzi d'affitto per i contratti più vecchi possono certamente compensare determinate riduzioni dei prezzi d'affitto per i contratti più recenti", afferma Hans Markus Herren dell'UFS. Se gli affitti disponibili sul mercato sono diminuiti negli ultimi anni, questo non è quindi immediatamente visibile nell'indice degli affitti.

L'indice dei prezzi degli affitti dell'UFS registra sia gli aumenti dei canoni in seguito a un cambiamento di inquilino o a lavori di rinnovamento, sia le riduzioni delle pigioni nell'ambito di un adeguamento del tasso di riferimento. Questo indice mostra quindi l'andamento dei canoni di tutti i contratti locativi in Svizzera.

In Svizzera, i canoni d'affitto dei contratti esistenti non possono essere aumentati senza un buon motivo – ad esempio, lavori di rinnovamento. Gli inquilini che affittano un appartamento già da molto tempo pagano quindi in media pigioni più basse di quelle proposte sul mercato per i nuovi contratti.

L'UFS rileva i dati relativi agli affitti, utilizzando un campione che comprende sia i canoni di contratti di locazione in corso sia i nuovi canoni. Gli indici delle società private, invece, mostrano l'andamento dei prezzi delle abitazioni in affitto attualmente disponibili sul mercato.

Effettivamente molti investitori sono diventati attivi sul mercato immobiliare in mancanza di alternative valide in altri settori. Ma questa tendenza può anche portare a un eccesso dell’offerta e di conseguenza a un calo degli affitti.

Secondo l'Associazione svizzera degli inquilini, l’andamento degli affitti negli ultimi anni conosce una sola direzione: verso l'alto. "Dal 2005 le pigioni sono aumentate di oltre il 17% in base all'indice degli affitti", scrive in un comunicato stampa l’ASI, secondo la quale i proprietari cercano di ottenere alti rendimenti a scapito degli inquilini.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gli affitti in Svizzera sono davvero in aumento? Sibilla Bondolfi 05 marzo 2020 - 10:26 Recentemente, l'elettorato svizzero ha respinto un'iniziativa popolare che chiedeva più abitazioni a prezzi accessibili. Intorno alla votazione si è accesa una discussione sull'aumento o il calo degli affitti in Svizzera. Una verifica. Secondo l'Associazione svizzera degli inquilini, l’andamento degli affitti negli ultimi anni conosce una sola direzione: verso l'alto. "Dal 2005 le pigioni sono aumentate di oltre il 17% in base all'indice degli affitti", scrive in un comunicato stampa l’ASI, secondo la quale i proprietari cercano di ottenere alti rendimenti a scapito degli inquilini. Effettivamente molti investitori sono diventati attivi sul mercato immobiliare in mancanza di alternative valide in altri settori. Ma questa tendenza può anche portare a un eccesso dell’offerta e di conseguenza a un calo degli affitti. Dati contrastanti Diamo un'occhiata ai dati: in base all’Indice degli affitti dell'Ufficio federale di statistica (UFS), negli ultimi anni i canoni sono chiaramente aumentati. Secondo gli indici di alcune società private sono invece leggermente diminuiti. A cosa è dovuto questo divario? Uno dei motivi è che non tutti gli indici misurano la stessa cosa. L'UFS rileva i dati relativi agli affitti, utilizzando un campione che comprende sia i canoni di contratti di locazione in corso sia i nuovi canoni. Gli indici delle società private, invece, mostrano l'andamento dei prezzi delle abitazioni in affitto attualmente disponibili sul mercato. I “vecchi” inquilini pagano meno In Svizzera, i canoni d'affitto dei contratti esistenti non possono essere aumentati senza un buon motivo – ad esempio, lavori di rinnovamento. Gli inquilini che affittano un appartamento già da molto tempo pagano quindi in media pigioni più basse di quelle proposte sul mercato per i nuovi contratti. Se il cosiddetto tasso d'interesse di riferimento ipotecario scende, gli inquilini possono addirittura chiedere una riduzione dell'affitto. Perché il calo degli affitti non è ancora visibile nelle statistiche? L'indice dei prezzi degli affitti dell'UFS registra sia gli aumenti dei canoni in seguito a un cambiamento di inquilino o a lavori di rinnovamento, sia le riduzioni delle pigioni nell'ambito di un adeguamento del tasso di riferimento. Questo indice mostra quindi l'andamento dei canoni di tutti i contratti locativi in Svizzera. "Gli aumenti dei prezzi d'affitto per i contratti più vecchi possono certamente compensare determinate riduzioni dei prezzi d'affitto per i contratti più recenti", afferma Hans Markus Herren dell'UFS. Se gli affitti disponibili sul mercato sono diminuiti negli ultimi anni, questo non è quindi immediatamente visibile nell'indice degli affitti. Conclusione: tutto dipende da quale indice si consulta. L'affermazione dell'Associazione svizzera degli inquilini è sostanzialmente corretta: dal 2005 gli affitti in Svizzera sono aumentati nominalmente di oltre il 18% secondo l'Indice dei prezzi degli affitti. In base agli indici di alcune società private, dal 2016 i prezzi degli alloggi disponibili sul mercato sono leggermente diminuiti, in misura diversa a seconda della regione. Secondo l’indice degli affitti di homegate.ch, i prezzi degli appartamenti disponibili sono aumentati dello 0,62% nell’ultimo anno – anche se con forti differenze regionali. Nella città di Zurigo gli affitti sono saliti del 3,29% nel 2019 rispetto all'anno precedente, mentre nel Canton Argovia sono diminuiti dello 0,18% e nel Canton Giura dello 0,30%. In base all’indice di ImmoScout24, nel 2019 gli affitti proposti negli annunci online sono scesi dello 0,5%. Anche qui ci sono state differenze regionali: i canoni sono diminuiti dell'1,1% nella regione del Lago Lemano e dell'1,7% nella Svizzera centrale, mentre sono aumentati dell'1,9% in Ticino e dello 0,6% nella grande regione di Zurigo. Anche secondo l'indice di WüestPartner, nel 2016 gli affitti in Svizzera sono diminuiti rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2000, tuttavia, sono aumentati di oltre il 40%.