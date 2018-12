Osservare il mondo con lo sguardo di un consigliere federale. Questo l'obiettivo che si è posto il fotografo friburghese Nicolas Brodard: per sei mesi ha seguito come un’ombra il ministro svizzero dell'interno, Alain Berset.

Qual è il campo visivo di un membro del governo svizzero? Partendo da questa domanda, Nicolas Brodard ha realizzato nel 2017 il progetto fotografico "Consigliere federale" per documentare le attività e il modo di vedere del rappresentante di una delle più alte cariche della scena politica svizzera.

Il fotografo friburghese non era direttamente interessato al consigliere federale, assente in tutte le fotografie, ma alla sua funzione. Ha impiegato il suo apparecchio fotografico in modo da poter catturare ciò che Alain Berset percepiva durante le sue attività ufficiali quotidiane.

Con questo progetto, lo spettatore può osservare la realtà attraverso gli occhi del ministro: i suoi stretti collaboratori, i passanti che lo salutano, o un giornalista nascosto dietro il suo smartphone. Nicolas Brodard offre una vera e propria immersione nel mondo del potere politico svizzero. Il suo lavoro sarà presentato in un libro intitolato »Conseiller fédéral«Link esterno, che verrà pubblicato nel febbraio 2019 dall’editore Till Schaap.

Nato nel 1972, Alain Berset ha studiato scienze politiche ed economiche all’Università di Neuchâtel. Nel 2003 è entrato in Consiglio degli Stati quale rappresentante del Partito socialista del Canton Friburgo e dal 2012 fa parte del governo svizzero, dove assume la guida del Dipartimento dell’interno. Nel 2018 Berset è stato anche presidente della Confederazione.



Consiglio federale Il governo svizzero è formato per tradizione da sette membri, i consiglieri federali, eletti dalle due camere del parlamento riunite, l'Assemblea federale. Normalmente nel governo sono rappresentati i quattro maggiori partiti. A turno, ogni anno, uno dei consiglieri assume anche la carica di presidente della Confederazione. Questo incarico ha funzioni soprattutto rappresentative. Il presidente o la presidente continuano a dirigere il loro dipartimento (ministero). Fine della finestrella