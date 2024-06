Parcheggi più cari per le auto di grandi dimensioni a Basilea

A Basilea, i parcheggi saranno più cari per i SUV. Keystone / Gaetan Bally

Si tratta di una prima in Svizzera: a Basilea, più l'automobile è grande, più le tariffe dei contrassegni per il parcheggio saranno elevate. In alcuni casi, i proprietari dei veicoli più grossi pagheranno anche tasse più alte.

Le auto di grandi dimensioni, in particolare i SUV, sono una fonte di tensione. Nel cantone di Basilea-città, dove lo spazio è limitato, molte persone rabbrividiscono alla vista di grandi veicoli a trazione integrale. Lo spazio sulla strada è limitato e i parcheggi sono spesso difficili da trovare. Eppure, i SUV sono di gran moda: anche a Basilea, un’auto nuova su due è un fuoristrada sportivo.

Il Governo ha deciso di intervenire. In futuro, i contrassegni per il parcheggio saranno più costosi per le auto di grosse dimensioni. Basilea è la prima città in Svizzera ad applicare tariffe differenziate in base alla lunghezza del veicolo.

Secondo il Governo, Basilea è molto indietro rispetto alle altre città svizzere per quanto riguarda i prezzi delle tessere di parcheggio.

Le tariffe più alte per le auto di grandi dimensioni hanno anche lo scopo di incoraggiarle a spostarsi dalla strada, spiega Simon Kettner, responsabile del progetto presso il Dipartimento dei lavori pubblici e dei trasporti di Basilea (BVD): “L’obiettivo è far sì che un maggior numero di auto parcheggi in un autosilo sotterraneo piuttosto che in strada. In questo modo si dovrebbe riuscire anche a liberare spazio per le piste ciclabili e gli alberi”.

Il Governo vuole un effetto incentivante

Secondo Simon Kettner, è anche una questione di equità: “Ad esempio, una piccola Smart non dovrebbe più pagare quanto un camper di grandi dimensioni, come avviene oggi. Non è giusto”. E aggiunge: “Vogliamo anche ottenere un effetto di incentivazione. Dovrebbero esserci meno auto in generale, e soprattutto meno auto di grandi dimensioni in città.

I partiti borghesi di Basilea non sono affatto d’accordo. “Sono scioccato dall’entità degli aumenti. Non è socialmente accettabile per chi ha bisogno di un’auto più grande”, afferma Daniel Seiler, membro PLR (Partito liberale radicale, destra) del Gran Consiglio e direttore dell’Automobile Club svizzero (ACS) per Basilea-città e Basilea-campagna.

I partiti borghesi di Basilea hanno già annunciato la loro opposizione. In una dichiarazione, chiedono di revocare la decisione.

Tasse più alte per i conducenti di SUV?

Oltre all’aumento delle aliquote previsto dal Governo, alcuni membri del Parlamento di Basilea chiedono di aumentare le tasse sulle auto di grossa cilindrata. Il deputato dei Verdi Raphael Fuhrer ha presentato la richiesta: “Le auto grandi causano più danni, inquinano di più l’aria e hanno bisogno di più spazio. Quindi è giusto che i proprietari di tali veicoli paghino tasse più alte”.

In linea di principio, il governo di Basilea è d’accordo con questo approccio. Tuttavia, l’iniziativa non è fattibile. “La richiesta è formulata in modo troppo restrittivo e non può essere attuata nella sua forma attuale. Inoltre, non ha senso avere una soluzione isolata di Basilea sul tema della mobilità”, afferma Stephanie Eymann del Partito liberaldemocratico della città di Basilea (PLD) e membro dell’esecutivo di Basilea. Il Governo vorrebbe che l’intervento fosse presentato in forma attenuata. Sarà il Parlamento a decidere in merito.

