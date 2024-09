Un architetto ticinese ha plasmato il volto delle capitali della Bolivia

Le lancette dell'orologio del Palazzo Legislativo di La Paz girano in senso antiorario. Cecilia Viscarra

Le sedi del potere legislativo e religioso a La Paz, il Palazzo del Governo nella capitale Sucre e, a pochi passi, il più improbabile dei castelli da favola. Tutti questi edifici hanno in comune il fatto di essere stati progettati dall'architetto ticinese Antonio Camponovo.

Lionel Moser

Una delle stirpi più prolifiche di architetti svizzeri ha le sue radici a Mendrisio, nel canton Ticino. Per ammirare i loro edifici, però, bisogna recarsi dall’altra parte del globo, in Bolivia.

Dopo aver studiato architettura a Torino e aver attraversato l’Argentina, è in questo lontano Paese che i fratelli Miguel (1850-1921) e Antonio (1853-1938) Camponovo emigrarono alla fine del XIX secolo, nell’ambito della forte ondata migratoria svizzera verso il Nuovo Mondo.

Grazie al dinamismo del suo settore minerario, il Paese stava vivendo all’epoca un folgorante sviluppo economico, con i prezzi elevati delle materie prime spinti dalla rivoluzione industriale in pieno svolgimento in Europa e in Nord America.

Chiamati dal Governo

Nel 1892 il Governo boliviano chiamò i fratelli Camponovo a costruire alcuni dei monumenti più emblematici del Paese. Anche se Miguel trascorse la maggior parte della sua carriera nella piccola città di Tarija, nel sud del Paese, assistette il fratello Antonio in tutti i suoi progetti e viceversa.

Il Palazzo del Governo di Sucre. Cecilia Viscarra

Nell’unica capitale dell’epoca – Sucre – Antonio Camponovo partecipò alla costruzione del Palazzo del Governo nel 1892. In seguito, costruì il Castello della Glorieta per Francisco Argandoña, un magnate delle miniere. L’edificio è un mix eclettico di stili architettonici: il corpo centrale ricorda il Rinascimento fiorentino e lo stile bizantino, si entra nella residenza attraverso un portico arabo, è presente una cappella sormontata da un campanile gotico, un belvedere di cristallo e un minareto a bulbo. Infine, una torre che riproduce il Big Ben corona il tutto. Talvolta criticata e messa in ridicolo per il suo aspetto eterogeneo, che ricorda Xanadu, il palazzo del film Citizen Kane, la Glorieta è oggi una tappa obbligata di ogni visita a Sucre.

Una delle torri del Castello della Glorieta a Sucre. Cecilia Viscarra

Incaricato dei lavori pubblici

Antonio Camponovo si trasferì poi a La Paz, che divenne sede del Governo nel 1899 dopo una breve guerra civile, mentre Sucre rimase la capitale costituzionale.

Come direttore dei lavori pubblici, fu responsabile del completamento della costruzione della cattedrale. “Il mio desiderio è che domani il grande popolo di La Paz possa vantarsi di avere il tempio più sontuoso del Sud America”, scrisse in una lettera alle autorità cittadine.

Il primo edificio fu eretto nel XVII secolo e poi demolito nel 1831 perché rischiava di crollare. I lavori di costruzione iniziarono nel 1835, ma subirono una serie di contrattempi, tra cui problemi finanziari e la perdita dei progetti originali.

Cattedrale di La Paz. Cecilia Viscarra

La progettazione fu burrascosa, con molte controversie tra l’architetto e le autorità religiose e municipali. La cattedrale fu finalmente inaugurata un secolo dopo, nel 1935, quando Antonio Camponovo passò il testimone all’italiano Ernesto Vespign i ani per il suo completamento. Le due torri laterali furono aggiunte nel 1989, un po’ frettolosamente, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II.

Rappresentazione del potere politico

Dopo l’edificio religioso, Antonio Camponovo si dedicò alla rappresentazione del potere politico costruendo il Palazzo Legislativo nella stessa piazza tra il 1905 e il 1907.

Antonio Camponovo Archivi della famiglia Camponovo

Dal 2014, le lancette dell’orologio del Palazzo girano all’indietro, come simbolo del rifiuto delle pratiche imposte dal Nord agli Stati del Sud. In questo emisfero, le meridiane che hanno ispirato gli orologi girano infatti al contrario. Inoltre, l’edificio è ora sovrastato da un gigantesco cubo nero, la sommità del nuovo edificio dell’Assemblea legislativa plurinazionale, completato nel 2021, mentre la Grande casa del popolo, inaugurata nel 2018, domina sulla cattedrale.

Secondo lo scrittore boliviano Eduardo Machicado, il cui padre ha lavorato con l’architetto svizzero, “Antonio Camponovo prese una decisione che cambiò il volto di La Paz. Si rese conto che il granito utilizzato fino ad allora, estratto dal Rio Choqueyapu – il fiume che attraversa La Paz – era di scarsa qualità perché conteneva ferro. Preferì far arrivare il granito da Comanche, una località del distretto di La Paz, che era più puro. Molti edifici storici e la pavimentazione della città sono stati costruiti con questa pietra”.

L’architetto ticinese ristrutturò anche la facciata del teatro comunale Alberto Saavedra Pérez nel 1910, che presenta arabeschi e motivi floreali tipici dello stile Art Nouveau allora in voga.

Ritorno in Argentina

Oltre alle grandi opere pubbliche e alle case dei milionari, Antonio Camponovo si fece costruire un’elegante casa a La Paz nel 1907. Si trova sul Prado, oggi dispersa in una miriade di nuovi edifici. Vi abitò per poco tempo e tornò in Argentina per vivere fino alla sua morte, avvenuta nel 1938. Ebbe tre figlie e un figlio, Arnaldo Camponovo, anch’egli architetto. La sua residenza a La Paz, che chiamava “chalet svizzero”, divenne in seguito un hotel. Oggi è una discoteca e al piano terra un ristorante che vende pollo fritto.

Questo articolo è stato oggetto di una precedente pubblicazione, “Omaggio agli architetti svizzeri in Bolivia”Collegamento esterno, pubblicata dall’Ambasciata svizzera in Bolivia nel luglio 2024.

Rivisto e verificato da Emilie Ridard/sj

Traduzione di Marija Milanovic con DeepL

