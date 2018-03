Nonostante la loro comunità continui a diminuire, i più numerosi sono ancora gli Italiani, con 319'641 persone, pari al 23,1 percento della popolazione straniera. Segue il gruppo dei cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia: 190'731, ovvero il 13,8 percento del totale. È quanto risulta dai dati pubblicati martedì dall'Ufficio federale di statistica (UST), secondo i quali il totale dei cittadini di tutti gli Stati dell'ex Jugoslavia ammonta tuttavia a 337'335 persone, cifra pari al 24,4 percento della popolazione straniera. Richiedenti l'asilo, stagionali e funzionari internazionali non sono compresi. Seguono i Portoghesi (9,7 percento), i Tedeschi (7,9 percento), gli Spagnoli (6 percento) e i Turchi (5,7 percento). Di questi quattro gruppi è aumentato nel 2000 solo l'effettivo dei Tedeschi (+6083). Anche i Bosniaci (+2449), gli Srilankesi (+2314), i Macedoni (+2005) e i Francesi (+1798) stati più numerosi rispetto al 1999. I cittadini dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero rappresentano la maggioranza degli stranieri residenti in Svizzera (57,8 percento). Il ricongiungimento familiare è il principale motivo d'immigrazione (30,6 percento). I tre quarti degli stranieri (1'041 481) erano titolari di un permesso di domicilio e 342'901 (25 percento) di un permesso annuale. A fine dicembre, sono stati contati 717'275 dimoranti annuali e domiciliati esercitanti attività lucrativa, 12'559 stagionali e 155'955 frontalieri. Queste categorie di stranieri totalizzano insieme 885'789 persone esercitanti attività lucrativa, ossia 29'787 (+3,5 percento) unità in più rispetto al 1999. Gli stagionali provenienti dall'UE e dall'AELS sono aumentati di 2515 unità (+25,1 percento). Il numero dei rifugiati riconosciuti è aumentato di 345, a 25521. swissinfo e agenzie

Sono oltre 700'000 gli stranieri che, come questi impiegati dell'Ospedale universitario di Zurigo, lavorano in Svizzera

Rallentata nel 2000 la crescita del numero di stranieri in Svizzera 20 febbraio 2001 - 12:33 A fine dicembre, erano 1'384'382 gli stranieri in Svizzera, 15'712 in più rispetto al 1999, con un incremento più debole rispetto a quello registrato tra il 1998 e il 1999. Complessivamente, gli stranieri costituiscono il 19,3 percento della popolazione svizzera. Nonostante la loro comunità continui a diminuire, i più numerosi sono ancora gli Italiani, con 319'641 persone, pari al 23,1 percento della popolazione straniera. Segue il gruppo dei cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia: 190'731, ovvero il 13,8 percento del totale. È quanto risulta dai dati pubblicati martedì dall'Ufficio federale di statistica (UST), secondo i quali il totale dei cittadini di tutti gli Stati dell'ex Jugoslavia ammonta tuttavia a 337'335 persone, cifra pari al 24,4 percento della popolazione straniera. Richiedenti l'asilo, stagionali e funzionari internazionali non sono compresi. Seguono i Portoghesi (9,7 percento), i Tedeschi (7,9 percento), gli Spagnoli (6 percento) e i Turchi (5,7 percento). Di questi quattro gruppi è aumentato nel 2000 solo l'effettivo dei Tedeschi (+6083). Anche i Bosniaci (+2449), gli Srilankesi (+2314), i Macedoni (+2005) e i Francesi (+1798) stati più numerosi rispetto al 1999. I cittadini dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero rappresentano la maggioranza degli stranieri residenti in Svizzera (57,8 percento). Il ricongiungimento familiare è il principale motivo d'immigrazione (30,6 percento). I tre quarti degli stranieri (1'041 481) erano titolari di un permesso di domicilio e 342'901 (25 percento) di un permesso annuale. A fine dicembre, sono stati contati 717'275 dimoranti annuali e domiciliati esercitanti attività lucrativa, 12'559 stagionali e 155'955 frontalieri. Queste categorie di stranieri totalizzano insieme 885'789 persone esercitanti attività lucrativa, ossia 29'787 (+3,5 percento) unità in più rispetto al 1999. Gli stagionali provenienti dall'UE e dall'AELS sono aumentati di 2515 unità (+25,1 percento). Il numero dei rifugiati riconosciuti è aumentato di 345, a 25521. swissinfo e agenzie