Simon Ammann vola verso la Coppa 10 marzo 2010 - 08:45 Simon Ammann, già protagonista alle Olimpiadi di Vancouver, ha aggiunto un'ulteriore vittoria al suo palmarès imponendosi al concorso di salto con gli sci di Kuopio, in Finlandia. Un successo che gli consente di mettere le mani sulla Coppa del mondo. L'elvetico Ammann, 28 anni, ha fatto la differenza già nel primo salto, volando a 128,5 metri, nonostante i capricci del vento. Lo sciatore sangallese ha poi effettuato un secondo salto di 126 metri, ciò che gli ha assicurato un netto successo con 16,9 punti di distacco sul polacco Adam Malysz. Terzo il norvegese Andres Jacobsen. Quella di Kuopio è stata la settima vittoria stagionale per Simon Ammann (escluse le gare olimpiche), la quinta consecutiva. A due gare dal termine, Ammann si è praticamente aggiudicato la Coppa del mondo: il suo diretto avversario, l'austriaco Gregor Schlierenzauer (11. in Finlandia), conta oramai 183 punti di ritardo in classifica. Ad Ammann basta un 14esimo rango in Norvegia per laurearsi campione. "Spero di aver fatto un passo decisivo. Credo di poter mantenere la mia forma anche a Lillehammer e ad Oslo", ha commentato Ammann. Attualmente è davvero imbattibile, ha aggiunto il suo allenatore Martin Künzle. Ammann, vincitore di due ori olimpici ai recenti Giochi di Vancouver, diventerebbe il primo svizzero a iscrivere il proprio nome nel palmarès della Coppa del mondo. swissinfo.ch e agenzie