La rete segreta che si cela dietro i falsi articoli sulle celebrità

Una rete di promesse inconsistenti: le tracce delle piattaforme di investimento online portano a Cipro, ha scoperto SRF. SRF

Piattaforme d'investimento dall'apparenza affidabile promettono profitti elevati. Dietro di esse si nasconde una rete truffaldina con tracce che conducono a Cipro. Lo rivela una ricerca condotta dal polo inchiesta di SRF.

Fabian Kohler, Conradin Zellweger, Polo inchieste SRF

A chi di voi non è mai capitato di imbattersi sui social media in post con l’immagine di qualche celebrità che vanta un non meglio precisato sistema grazie al quale ha realizzato guadagni stratosferici in tempo record o con una notizia piuttosto inverosimile che la concerne?

“Apri questa piattaforma e tutto sembra così reale”, afferma Stefan Boss, meccanico di motociclette del Seeland bernese. Ha versato 21’000 franchi su un sito web chiamato InvesaCapital e non li ha più visti. Solo in seguito si è reso conto, come molte persone prima di lui, di essere stato raggirato.

“Ho lavorato duramente per ottenere questi soldi e a volte mi chiedo come ho potuto essere così stupido. Ma questi operatori telefonici sono così credibili e determinati. Sembrava tutto vero”, racconta Stefan Boss (a sinistra). SRF

Le ricerche del polo inchieste della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF dimostrano che esiste una vera e propria rete di piattaforme di questo tipo che spingono la clientela a effettuare investimenti sempre più elevati, con dei fili che si ricongiungono a Cipro.

Tutto ha inizio, appunto con una falsa pubblicità. Stefan Boss si è imbattuto in un annuncio con Stefan Büsser, un attore celebre nella Svizzera tedesca. Ma potrebbe trattarsi anche di Roger Federer, dell’ex Miss Svizzera Christa Rigozzi, dell’artista Nemo o di qualche volto noto della radiotelevisione pubblica.

Dopo il suo successo all’Eurovision Song Contest, Nemo è stato spesso utilizzato per pubblicità fasulle. Spesso suggeriscono che alla persona raffigurata è successo qualcosa perché ha spifferato un presunto segreto su come fare soldi facili. SRF

I presunti articoli relativi questi personaggi, dove vengono vantati i meriti delle società di investimento che permettono guadagni fenomenali, sono naturalmente inventati di sana pianta. Oltre a InvesaCapital, ne esistono altre, come OBRInvest, ForexTB, Inefex o InvesMarkets.

La rete di piattaforme di investimento ancora attive scoperta dal polo inchiesta di SRF. SRF

SRF ha parlato con tre ex dipendenti di queste piattaforme. L’obiettivo – confermano – è semplicemente quello di manipolare i clienti al telefono e metterli sotto pressione affinché depositino sempre più denaro. “Se sono così stupidi da investire i loro soldi qui, meritano solo di essere fregati. Questo era il motto del nostro capo”, ha spiegato uno dei tre ex dipendenti, descrivendo l’atmosfera sul luogo di lavoro.

Come funziona la truffa? I finti annunci con le celebrità presentano articoli falsi, che sembrano essere stati prodotti da media svizzeri autentici. Aprendo questi articoli, ci si può registrare su una piattaforma in cui vengono promessi profitti importanti. In genere, subito dopo essersi registrati si riceve una telefonata da una persona che chiede di versare un primo acconto di 250 franchi. Molte delle persone truffate affermano di aver ottenuto inizialmente profitti elevati, ma di non essere riuscite a incassarli. Spesso l’investimento si è concluso con una perdita totale. Le vittime in molti casi non si rendono conto che il denaro non viene investito in borsa, ma che stanno facendo scommesse finanziarie altamente speculative. Non è chiaro cosa succeda esattamente dietro le quinte. Contrariamente a quanto promesso nelle finte inserzioni, comunque non c’è alcuna reale possibilità di ottenere un profitto. Con chiamate frequenti e tecniche di manipolazione, i presunti broker fanno pressione sulle loro vittime affinché versino sempre più denaro.

Nella sola Svizzera tedesca, sono state sporte decine di denunce penali in relazione a queste piattaforme di investimento che ruotano attorno alla rete cipriota. Le perdite denunciate ammontano spesso a diverse decine di migliaia di franchi, in alcuni casi a oltre 100’000 franchi. Tuttavia, i procedimenti sono spesso sospesi perché i presunti responsabili risiedono all’estero e non possono essere identificati dalle autorità.

A quanto ammonta il danno? La rete cipriota non è l’unica a seguire questo schema. Esistono centinaia di piattaforme di questo tipo. Sulla base delle denunce penali sporte in Svizzere, solo l’anno scorso l’ammontare delle frodi è stato pari a 142,6 milioni di franchi. Lo dimostrano i dati della rete di supporto digitale alle indagini sulla criminalità informatica (NEDIK). È probabile che questa cifra rappresenti solo la punta dell’iceberg. Le autorità giudiziarie ritengono infatti che il numero di reati non denunciati sia molto elevato poiché molte delle persone colpite si vergognano di essere cadute in una simile truffa.

Il polo inchieste di SRF ha identificato sette piattaforme che hanno una struttura quasi identica: Inefex, InvesaCapital, InvestMarkets, ForexTB, OBRInvest, Investous e 24Option. Esistono inoltre chiari collegamenti tra le società nel registro di commercio cipriota. Appaiono ripetutamente due persone che svolgono funzioni diverse in seno a queste piattaforme.

Il menù di navigazione delle piattaforme ancora attive è quasi identico. Anche i siti web sono composti dagli stessi blocchi di testo. SRF

In tutti i siti della rete sono presenti avvertimenti sul fatto che si tratta di scommesse finanziarie ad alto rischio e che non si consiglia l’acquisto di questi prodotti. Tuttavia, ciò è in netto contrasto con le promesse fatte nelle finte pubblicità delle celebrità e nelle conversazioni telefoniche descritte dalle persone coinvolte, in cui vengono esortate a investire. Dopo essersi registrata con un nome falso, anche SRF ha subito pressioni per effettuare investimenti più elevati. Tuttavia, una volta conclusa l’indagine, la piattaforma ha rimborsato l’investimento iniziale, insieme ai profitti.

Il team di SRF ha contattato tutte le piattaforme per confrontarle con le accuse di pratiche commerciali dubbie e circa la loro affiliazione alla rete cipriota. Nonostante i numerosi tentativi, nessuna di esse ha risposto. Neanche le persone elencate nel registro di commercio cipriota hanno risposto alle domande.

Per una che scompare, ne appare un’altra

Ogni volta che una piattaforma è confrontata con recensioni negative o una causa legale, in rete compaiono nuovi siti web con un modello di business quasi identico per continuare le operazioni con un nome diverso. Il caso di 24Option – che ora è offline – è un esempio perfetto: l’anno scorso, due dei suoi ex dipendenti sono stati condannati per frode in Germania.

Il caso 24Option 24Option era attiva in tutta Europa, si dava un’immagine seria ed era persino partner ufficiale della Juventus. Dopo una ricerca investigativa della televisione ARD, 24Option è stata smascherata. Sono seguite perquisizioni domiciliari e arresti. Due dipendenti sono stati condannati al carcere dal tribunale di Colonia. La corte ha stabilito che gli imputati avevano ingannato la clientela sul rischio di perdite. La Procura di Colonia conferma che sta ancora indagando su decine di persone imputate in relazione a 24Option. Per tutte vale la presunzione di innocenza.

L’enigmatica K.C. Firiakis Services Ltd.

L’amministratore delegato di 24Option era un uomo d’affari residente a Cipro, secondo il registro di commercio. La stessa persona è al centro della rete di piattaforme identificate da SRF.

La rete di piattaforme di investimento truffaldine. In basso a sinistra: l’uomo d’affari che muove i fili. SRF

L’uomo è anche il proprietario di K.C. Firiakis Services Ltd. a Cipro. Ex dipendenti hanno raccontato le loro attività per questa società in modo molto dettagliato su LinkedIn.

Queste descrizioni dimostrano che dietro al lancio di nuove piattaforme vi è proprio la società cipriota. Ed è ancora lei che definisce gli obiettivi di vendita e coordina le aziende e le persone coinvolte nella rete.

K. C. Firiakis Services Ltd. ha respinto tutte le accuse mosse da SRF definendole “false e non provate”. L’azienda non è coinvolta in nessuna una rete e non è a conoscenza di tutte queste piattaforme, né dei loro processi interni. K.C. Firiakis sostiene inoltre di non avere nulla a che fare con 24Option. Per quanto concerne le sovrapposizioni nel registro di commercio, la società afferma che tutto ciò non prova nulla e che Cipro è un Paese piccolo. Il proprietario di K.C Firiakis Services non ha da parte sua risposto alle richieste di SRF.

Non è ancora chiaro dove vada a finire il denaro della truffa e chi ne tragga i maggiori benefici.

“Ogni volta che guardo il saldo del mio conto, me ne pento. Non è che ora non abbiamo nulla da mangiare, ma quello che ho perso era destinato alla pensione”, dice Stefan Boss. SRF

Il meccanico di moto svizzero ha dal canto suo perso la speranza di rivedere un giorno i suoi soldi: “Contro chi devo sporgere denuncia, InvesaCapital? Esiste davvero?”.

Non ha tutti i torti. Le ricerche di SRF dimostrano che la truffa va ben oltre le singole piattaforme e coinvolge un’intera rete. “Questo è l’approccio classico”, conferma un insider. “Quando una piattaforma fallisce, semplicemente la chiudono e ne creano una nuova. In questo modo la macchina per fare soldi continua a funzionare, solo con un nome diverso”.

Con il contributo di Christodoulos Mavroudis

Traduzione di Daniele Mariani