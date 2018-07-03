ベルンドイツ語 日本語との共通点は？ ムートゥ朋子 文化 特集: スイスと日本をつなぐ ... この記事を印刷する コメントする 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%AA%9E-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%82%B9%E3%81%AF-/44231222" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/07/03 10:00に配信されました2018-07-03 10:00 ６月２２日に開かれた「日本語で聴くベルンドイツ語」で明かされた、スイスドイツ語と日本語の共通点とは？本文記事はこちら Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア