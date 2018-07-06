ローザンヌ国際バレエコンクール 参加者の声 第１回スイス・ワークショップ Carlo Pisani 文化 特集: ローザンヌ国際バレエコンクール ... この記事を印刷する コメントする 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%8C%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB_%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%80%85%E3%81%AE%E5%A3%B0-%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/44238864" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/07/06 13:00に配信されました2018-07-06 13:00 主催者のローザンヌ国際バレエコンクールのディレクター、キャサリン・ブラッドニー氏に「スイス・ワークショップ」の意図と参加者２人に感想を聞いた。記事はこちら Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア