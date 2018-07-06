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ローザンヌ国際バレエコンクール 参加者の声　第１回スイス・ワークショップ

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主催者のローザンヌ国際バレエコンクールのディレクター、キャサリン・ブラッドニー氏に「スイス・ワークショップ」の意図と参加者２人に感想を聞いた。

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