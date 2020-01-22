この記事を印刷する 他言語で配信中：9 他言語で配信中：9 他言語で配信中：9 アラビア語 (ar)الزمن.. والشغف.. والفضول 独語 (de)Interview mit Anita Hugi (Franz.) 英語 (en)The time, the care, and the curious スペイン語 (es)¿Las películas suizas son más globales que locales? 仏語 (fr)Anita Hugi à l'interview 伊語 (it)"Viviamo in un mondo molto superficiale" ポルトガル語 (pt)Quão global é o cinema suíço? ロシア語 (ru)Время, неравнодушие, любопытство... 中国語 (zh)时间、关注和好奇心 第55回ソロトゥルン映画祭 時間と手間と好奇心 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E7%AC%AC55%E5%9B%9E%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%AB%E3%83%B3%E6%98%A0%E7%94%BB%E7%A5%AD_%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E6%89%8B%E9%96%93%E3%81%A8%E5%A5%BD%E5%A5%87%E5%BF%83/45507702" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2020/01/22 8:30に配信されました 2020-01-22 08:30 ソロトゥルン映画祭の新ディレクター、アニータ・ウギさんに、スイス映画にみられる「スイスらしさ」を聞いた。本文はこちら。 （仏語からの翻訳・江藤真理） タグ 文化 Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch 公式アカウントはじめました！ subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア