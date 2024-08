Brasil vence anfitriã França e vai à semifinal do futebol feminino na Olimpíada

(Reuters) – A seleção brasileira de futebol feminino derrotou a anfitriã França por 1 x 0 neste sábado, em Nantes, e garantiu vaga na semifinal da Olimpíada Paris 2024, quando vai encarar a atual campeã mundial Espanha.

O gol da classificação brasileira veio aos 37 minutos do segundo tempo, quando Gabi Portilho se aproveitou de uma falha da zaga francesa para sair cara a cara com Constance Picaud e tocar na saída da goleira francesa.

A goleira brasileira Lorena foi um dos grandes nomes da partida ao defender pênalti cobrado por Sakina Karchaoui logo aos 16 minutos da primeira etapa.

O final da partida foi eletrizante após a árbitra, a norte-americana Tori Penso, dar 16 minutos de acréscimo — e mais três minutos após este período — fazendo com que as francesas pressionassem, embora sem ameaçar de fato o gol do Brasil.

A seleção brasileira não pôde contar com Marta, uma das principais estrelas da história do futebol feminino mundial, que cumpriu suspensão após ser expulsa na última partida da fase de grupos, contra a Espanha, vencida pelas europeias por 2 x 0.

Marta, no entanto, poderá retornar à equipe para a revanche contra as atuais campeãs mundiais, que asseguraram vaga na semifinal ao vencer neste domingo a Colômbia na decisão por pênaltis.

Na outra semifinal, os Estados Unidos, que venceram o Japão por 1 x 0 na prorrogação, terão pela frente a Alemanha, que derrotou também neste domingo o Canadá na decisão por pênaltis.

As semifinais serão disputadas na próxima terça, com Brasil e Espanha se enfrentando em Marselha e EUA e Alemanha duelando em Lyon.