Tarifas dos EUA ameaçam cadeia global de medicamentos genéricos

Um farmacêutico francês oferece a um cliente um medicamento genérico. Keystone / Photononstop / Philippe Turpin

A possível imposição de tarifas sobre importações farmacêuticas nos EUA ameaça elevar os preços e agravar a escassez de medicamentos genéricos. Altamente dependente da Ásia e com margens apertadas, o setor teme perder competitividade e vê risco de saída de empresas do mercado americano.

13 minutos

Os medicamentos genéricos operam com margens de lucro reduzidas e cadeias de suprimentos restritas. Qualquer interrupção causada pelo aumento de tarifas pode elevar os preços, expulsar alguns fabricantes do mercado e até mesmo agravar a escassez de medicamentos.

Medicamentos genéricos são versões mais baratas de medicamentos de marca cujas patentes expiraram e constituem a espinha dorsal dos cuidados médicos modernos. Eles representam a maioria das receitas emitidas globalmente e são essenciais para o tratamento de uma ampla gama de afecções comuns e crônicas, de infecções a doenças cardiovasculares.

Mas sua acessibilidade tem um custo: os fabricantes de genéricos operam com margens de lucro extremamente reduzidas e dependem de cadeias de suprimentos globais complexas, o que os torna particularmente vulneráveis a choques externos.

A introdução de novas tarifas pode reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, incentivando a produção nacional. Mas é uma estratégia arriscada já que pode aumentar os custos e, possivelmente, expulsar alguns fabricantes de mercados-chave, alertamLink externo especialistas.

Para a indústria de genéricos, as tarifas podem levar à interrupção da produção e à escassez, disseLink externo Ronald Piervincenzi, CEO da United States Pharmacopeia (USP), um grupo sem fins lucrativos que define os padrões de qualidade dos medicamentos, em entrevista em abril ao Fierce Pharma, um site de notícias focado na indústria farmacêutica. “Não sei se uma tarifa é realmente um incentivo para se relocar, senão talvez apenas um incentivo para produzir algo diferente ou comprar para um mercado diferente”, acrescentou.

Os produtos farmacêuticos foram excluídos até agora das novas tarifas abrangentes dos EUA, mas o setor pode não ser poupado por muito tempo.

O presidente Donald Trump sinalizou repetidamente sua intenção de direcionar as importações de produtos farmacêuticos e, em abril, o Departamento de Comércio dos EUA iniciou uma investigaçãoLink externo para verificar se tais importações representam um risco à segurança nacional. O departamento tem até nove meses para apresentar suas conclusões, mas o secretário de Comércio, Howard Lutnick, disseLink externo que as tarifas, que são previstasLink externo para serem de 25% ou mais, poderiam ser impostas antes. Atualmente, não há indícios de que os genéricos seriam tratados de forma diferente dos produtos de marca.

Dependência da Ásia

Por trás da acessibilidade dos genéricos está uma cadeia de suprimentos global que depende fortemente da Ásia, uma dependência que as recentes ameaças tarifárias dos EUA visam combater incentivando a produção nacional.

Um farmacêutico vendendo medicamentos genéricos para um cliente em Nova Déli, Índia. PRAKASH SINGH / AFP

De acordo com algumas estimativas, apenas a China produz 80% dos ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) do mundo, os componentes essenciais que conferem aos medicamentos seu efeito terapêutico. Para pelo menos três medicamentos genéricos essenciais listados pela Organização Mundial da Saúde, toda a produção global de IFAs está concentradaLink externo na China.

Na EuropaLink externo, cerca de 80% dos IFAs usados em medicamentos genéricos e 40% dos medicamentos genéricos acabados são produzidos na China ou na Índia. Nos EUALink externo, em 2021, quase 90% das instalações que fabricam IFAs genéricos para o mercado interno estavam localizadas no exterior, juntamente com quase dois terços das unidades que produzem genéricos acabados.

Embora os EUA importemLink externo diretamente cerca de 16% de seus IFAs da China, sua dependência indireta é maior. Quase 40% dos genéricos acabados vendidos no país vêm da Índia, um país que, por sua vez, obtém até 80% de seus IFAs da China.

Conteúdo externo

Alguns produtos são especialmente dependentes dessa cadeia de suprimentos global: estima-seLink externo que 90 a 95% dos genéricos injetáveis estéreis usados em hospitais e pronto-socorros dos EUA dependem de matérias-primas ou substâncias ativas da China e da Índia.

Mais escassez a caminho?

Embora um único medicamento genérico possa ser vendido por várias empresas, muitas dependem do mesmo fornecedor para ingredientes-chave. Uma interrupção no início da cadeia de suprimentos tal como uma interrupção tarifária de matérias-primas ou IFAs pode, portanto, afetar todos os produtores.

“A cadeia de suprimentos de genéricos é como uma árvore com um tronco fino: pode haver muitas frutas no topo, mas um problema na base e tudo desmorona”, disse Jonathan Silcock, Professor Associado da Faculdade de Farmácia e Ciências Médicas da Universidade de Bradford, no Reino Unido.

Mesmo quando interrupções são previstas, aumentar a produção não é simples nem rápido. “Se cinco empresas fabricam o mesmo medicamento genérico, cada uma só tem capacidade para atender à sua própria fatia de mercado”, explicou Ivan Lugovoi, Professor Assistente de Gestão da Cadeia de Suprimentos Médicos e Farmacêuticos na Universidade de Logística Kühne.

Se uma sai do mercado devido a tarifas, por exemplo, as outras simplesmente não têm recursos para assumir o controle rapidamente”, o que pode aumentar o risco de escassez de genéricos, que já é um problema urgente em muitos países.

O mundo ainda está se recuperando da escassez de medicamentos que vão do paracetamol à amoxicilina, um antibiótico de primeira linha usado para tratar infecções bacterianas em crianças, em parte devido a interrupções na cadeia de suprimentos causadas pelas restrições da Covid-19.

“Quando a demanda disparou, os fabricantes não conseguiram aumentar a produção com rapidez suficiente para atendê-la”, disse Lugovoi.

Qualquer pressão adicional corre o risco de fragilizar ainda mais a oferta, e não apenas para os genéricos. Os fabricantes de medicamentos de marca, apesar de estarem equipados com mais recursos, também estão soando o alarme: “Tarifas podem criar interrupções na cadeia de suprimentos, levando à escassez”, disse o CEO da Johnson & Johnson, Joaquin Duato, durante uma teleconferência de resultados em abril.

Pressão de preços

Em 2023, genéricos e biossimilares, medicamentos biológicos quase idênticos a tratamentos já aprovados, representaram 90% de todas as receitas médicas nos EUA, mas representaram apenas 13,1% do gasto total com medicamentos, de acordoLink externo com a Associação para Medicamentos Acessíveis (AMA). Essa relação custo-benefício se traduziuLink externo em mais de US$ 445 bilhões (CHF 363 bilhões) em economia para o sistema de saúde dos EUA naquele ano.

Essa acessibilidade, no entanto, pode estar ameaçada. Se promulgadas, espera-se que as tarifas americanas sobre importações farmacêuticas aumentem os preços dos medicamentos no mercado interno. Embora o mercado farmacêutico em geral seja afetado, os genéricos podem ser particularmente afetados: suas margens de lucro já estreitas dificultariam a absorção do aumento de custos, tornando os aumentos de preços mais prováveis.

O banco holandês ING estimouLink externo que uma tarifa de 25% poderia aumentar o custo de uma receita de 24 semanas nos EUA para um tratamento genérico contra o câncer deUS$ 8.000 para US$ 10.000. Aqueles sem seguro seriam os mais afetados, mas os demais poderiam ter que pagar mensalidades mais altas, alertouLink externo Stephen Farrelly, chefe global de produtos farmacêuticos e saúde do ING.

Silcock, no entanto, observou que as empresas farmacêuticas são mais propensas a aumentar os preços onde os genéricos são atualmente mais baratos, em vez de em países com uma indústria farmacêutica forte, como os EUA e a Suíça, onde os preços já são altos.

Na Suíça, o uso de genéricos tem sido historicamente menorLink externo do que em outros países europeus. Em 2023, eles representavam apenas 23% de todos os medicamentos vendidos, bem abaixo da média da OCDE de 54% e significativamente atrás de países como Alemanha (83%) e Reino Unido (80%). Embora o uso na Suíça tenha aumentadoLink externo nos últimos anos, os preços permanecem consideravelmente mais altos: em 2023, os genéricos custaram, em média, 45,5% menos no resto da Europa do que na Suíça.

Essa menor dependência de genéricos, combinada com os preços já elevados dos medicamentos, sugere que a Suíça pode ser menos vulnerável à escassez de genéricos ou a aumentos de preços provocados por tarifas americanas.

Conteúdo externo

Escolha política

Após as declarações de Trump, várias grandes farmacêuticas, incluindo as gigantes suíças Roche e Novartis, anunciaram investimentos bilionários em fábricas nos EUA. Embora esses projetos levem anos para serem concluídos, suas declarações têm um duplo propósito: proteger as empresas de potenciais tarifas futuras e sinalizar alinhamento com a política industrial dos EUA.

Mas a mesma estratégia é muito menos viável para fabricantes de genéricos. Empresas como a Sandoz, sediada em Basileia, costumam vender seus produtos por até 95% menos do que os medicamentos de marca originais, deixando pouco ou nenhum espaço para absorver custos adicionais das tarifas.

“A construção de uma nova unidade fabril leva pelo menos de três a cinco anos, além de mais um a dois anos para obter aprovações regulatórias antes mesmo do início da produção”, observou Lugovoi. “É um investimento significativo a longo prazo, com retornos incertos”, acrescentou. “As empresas de genéricos, que têm menos recursos financeiros do que outras farmacêuticas, não darão esse salto a menos que haja um compromisso claro e confiável do país anfitrião.”

Diante do aumento dos custos, as fabricantes de genéricos podem achar mais viável descontinuar certos produtos do que absorver despesas ou transferir a produção para países com custos mais altos. Em abril, o CEO da Sandoz, Richard Saynor, alertouLink externo que tarifas significativas poderiam forçar a empresa a retirar alguns produtos do mercado americano. “As tarifas certamente não nos incentivarão a investir mais no país”, disse.

Ao contrário da Roche e da Novartis, a Sandoz não possui uma base fabril nos EUA. A empresa é agora uma das maiores produtoras de genéricos do mundo após sua cisão da Novartis em 2023, e obtém quase um quarto de sua receita da América do Norte. De acordo com seu relatório anualLink externo de 2024, a Sandoz gerou US$ 2,4 bilhões (CHF 1,97 bilhão) em vendas líquidas na região, ficando atrás apenas da Europa.

Mas mesmo que as tarifas conseguissem forçar a produção de volta aos EUA, Silcock argumenta que ainda seria uma estratégia industrial falha. Dado o enorme volume de genéricos vendidos nos EUA, mesmo um pequeno aumento de preço elevaria significativamente os gastos com saúde sem agregar valor real. “A prioridade deve ser obter genéricos a baixo custo”, disse ele. “O valor da indústria farmacêutica ocidental reside na inovação, e é para lá que o investimento deve ir.”

Nem todos concordam que a acessibilidade deve ser a principal preocupação. Lugovoi argumenta que a decisão de relocalizar é, em última análise, política. “Se a indústria de genéricos for considerada estratégica, como a de defesa, a lógica muda”, disse ele. “Não se terceiriza a produção de equipamentos militares para países estrangeiros só porque é mais barato.”

Dada a atual dependência da Ásia para ingredientes farmacêuticos essenciais, as tarifas podem ser vistas menos como um interesse comercial do que como um interesse comercial.

Edição: Virginie Mangin/sb

Adaptação: DvSperling

