As pessoas começaram a plantar mandioca e abóbora na região muito antes do que se pensava, revela uma equipe de pesquisadores liderada pela Universidade de Berna.

Agricultura em região amazônica começou bem antes do imaginado 13. Abril 2020 - 09:30 As pessoas começaram a plantar mandioca e abóbora na região muito antes do que se pensava, revela uma equipe de pesquisadores liderada pela Universidade de Berna. O estudo mostra que os primeiros habitantes humanos das planícies de Moxos começaram a transformar a região da Bolívia há 10.000 anos, ou seja, 8.000 anos antes do que se pensava inicialmente. De acordo com a Universidade de Berna, eles criaram milhares das chamadas ilhas florestais, domesticando plantas selvagens para cultivar alimentos. O estudo foi conduzido por cientistas de Berna em cooperação com universidades da Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. O estudo implicou uma análise regional em larga escala e sem precedentes de mais de 60 sítios arqueológicos, de acordo com a declaração da universidade. Foram recolhidas amostras de 30 ilhas florestais e foram efectuadas escavações arqueológicas em quatro delas. "Até este recente estudo, os cientistas não tinham procurado nem escavado antigos sítios arqueológicos nesta região que pudessem documentar a domesticação pré-colombiana destas culturas globalmente importantes", conta Umberto Lombardo, da Universidade de Berna.