Heart disease and cancer still biggest causes of death

Duas categorias de informação serão fornecidas. Os dados básicos estarão relacionados com o tipo e estágio da doença ou com o primeiro tratamento. Para câncer de mama, próstata e cólon, serão introduzidos dados adicionais.

Swiss to register all cancer cases from 2020

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Suíça vai registar todos os casos de câncer a partir de 2020 27. Dezembro 2019 - 13:30 A partir de 1° de janeiro, todos os casos de câncer na Suíça devem ser registrados. Esta nova prática é de fundamental importância, diz a Liga Suíça contra o Câncer, que há mais de 20 anos vem insistindo pela nova lei. "Os dados permitirão compreender melhor a causa dos cânceres, bem como planejar medidas para o diagnóstico de forma mais orientada", disse Rolf Marti, chefe do setor de pesquisa, inovação e desenvolvimento da liga. "Estes dados também darão indicações sobre a qualidade dos tratamentos". A lei federal sobre o registro de doenças oncológicas exige que médicos, laboratórios, hospitais e instituições de saúde comuniquem todos os dados relativos aos cânceres diagnosticados aos registros cantonais ou ao registro do câncer infantil. A lei obriga todos os cantões a financiar e manter esses registros. Proteção de dados Os pacientes não precisam se preocupar com a confidencialidade. A lei garante que os dados pessoais serão protegidos. Duas categorias de informação serão fornecidas. Os dados básicos estarão relacionados com o tipo e estágio da doença ou com o primeiro tratamento. Para câncer de mama, próstata e cólon, serão introduzidos dados adicionais. Serão recolhidas informações detalhadas sobre o desenvolvimento da doença e o tratamento para crianças e adolescentes.