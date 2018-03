Philippe Horisberger, do Departamento Federal de Comunicação da Suíça (OFCOM), disse à rádio pública RTS que o 5G permitiria que os dados fossem enviados de um aparelho para outro em 1 milissegundo, em comparação com 50 milissegundos para tecnologias 4G. Esse tipo de velocidade oferece potencial para a integração de 5G com outras tecnologias emergentes, notadamente mobilidade inteligente, realidade virtual e processos digitalizados de saúde e indústria.

As taxas de capacidade de dados também são maiores do que as de redes 3G ou 4G, enquanto consumem menos energia em geral e oferecem eficiência aprimorada.

A tecnologia sem fio dea quinta geração oferece velocidades de dados muito mais rápidas para comunicações móveis do que as gerações anteriores: até 10 gigabits por segundo, o que é rápido o suficiente para baixar um filme de alta definição em segundos e até 100 vezes mais rápido que a tecnologia 4G atual.

A economiesuisse observa que a Suíça está "muito atrasada" em relação a outros países quando se trata de implementar a tecnologia 5G. Os Estados Unidos e a China estão especialmente avançados neste domínio, com a China atualmente desfrutando o maior mercado mundial de 5G. No entanto, a Suíça parece estar mais ou menos em consonância com a UE, que apenas este mês concordou com um plano para liberar radiofrequências para serviços 5G e visa disponibilizar a tecnologia para todos os 28 países membros até 2020.

"Embora a Confederação tenha estabelecido recentemente as bases para o procedimento de atribuição de frequência, as outras condições de enquadramento impedem qualquer implementação futura de redes móveis de quinta geração e a exploração do seu potencial", afirmou a entidade. Além de modificar as restrições ONIS "desproporcionais", a federação pediu a redução da carga administrativa de cantões e municípios para a modernização da infra-estrutura de telecomunicações.

Em janeiro, os limites do ONIR também apareceram em um relatório da Federação Enmpresarial Suíça, economiesuisse, sobre as condições que devem mudar antes que o potencial do 5G possa ser plenamente realizado na Suíça.

No entanto, enquanto a implantação da tecnologia sem fio na Suíça começou dois anos antes do cronograma, a empresa observou que ajustes regulatórios ainda são necessários antes que a rede 5G seja acessível a todos.

A Swisscom disse no final de fevereiro que o primeiro hardware e software 5G serão entregues pelo fornecedor de redes Ericsson e integrado na rede móvel da Swisscom até o final do ano.

"Os resultados alcançados com a Ypsomed ao aplicar 5G na produção excederam nossas expectativas e oferecem perspectivas futuras interessantes", disse Heinz Herren, Diretor de Informações e Diretor de Tecnologia da Swisscom, em um comunicado de imprensa do fabricante baseado em Berna.

Na primavera de 2017, a Swisscom se associou ao fabricante de equipamentos médicos Ypsomed para pilotar a tecnologia 5G em todas as etapas da cadeia de produção de canetas de injeção. Ao longo do ano passado, todo o processo de fabricação dos dispositivos, que são usados ​​para, por exemplo, administrar insulina, foi digitalizado usando uma antena 5G - desde o fornecimento de matérias-primas até o transporte e entrega.

Em um comunicado de imprensa no início deste mês, a Swisscom disse que já está preparada para a cobertura 5G "em todo o território suíço" em 2020, acrescentando que os telefones prontos para o 5G devem aparecer no mercado global no início de 2019.

