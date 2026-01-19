Secretário do Tesouro dos EUA: As relações entre os EUA e a Suíça estão “de volta aos trilhos
As relações com a Suíça estão de volta aos trilhos após um período difícil, declarou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na segunda-feira, em sua chegada a Davos para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF).
“Após um período turbulento nos últimos meses, as relações entre a Suíça e os Estados Unidos estão de volta a um bom caminho”, disse Bessent aos repórteres em sua chegada ao resort montanhoso suíço de Davos. Ele falou em frente a uma casa americana que foi criada este ano na igreja inglesa da cidade.
Trump viaja para Davos, de olho em casa
Berna e Washington finalmente chegaram a um acordo em novembro para reduzir as tarifas americanas sobre as importações suíças de 39% para 15%, após amargas discussões. Os dois países ainda precisam assinar um acordo até 31 de março para finalizar o acordo.
O mandato de negociação está pronto do lado suíço. O presidente da Suíça, Guy Parmelin, expressou sua vontade de concluir o acordo durante o encontro do WEF nesta semana.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl
