77º Festival de Cinema de Locarno atrai 152 mil cinéfilos

Cerca de 152 mil cinéfilos compareceram ao 77º Festival de Cinema de Locarno, que terminou no sábado, um aumento de 3,5% em relação ao ano passado.

2 minutos

Durante onze dias, as exibições de filmes atraíram um total de 152 mil espectadores, incluindo 90 mil nos cinemas e 62 mil na “Piazza Grande”, a principal praça da cidade, informaram os organizadores do festival em um comunicado à imprensa no domingo.

O número de credenciamentos para exibições de filmes, eventos e conteúdo on-line aumentou em 6,5%. O festival emitiu 4.940 credenciamentos, incluindo 1.884 para representantes do setor cinematográfico e 793 para jornalistas e fotógrafos.

Locarno também registrou um aumento no número de visitantes das plataformas digitais do festival. No YouTube, houve um aumento de 265% nas visualizações e de 105% no número de assinantes. Sua página no Instagram alcançou mais de 7,1 milhões de pessoas durante o período do festival, um aumento de 6% no número de seguidores.

Adaptação: Alexander Thoele

