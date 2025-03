Carnaval de Bellinzona recebe mais de 40 mil pessoas

Rabadan, que significa “barulho” no dialeto piemontês, é considerado o maior e mais importante carnaval do cantão do Ticino. Keystone-SDA

Mais de 40.000 pessoas participaram do desfile de carnaval de domingo em Bellinzona, na Suíça de língua italiana.

2 minutos

Ao todo, 53 blocos de música Guggen participaram do desfile principal, muitos deles da Suíça de língua alemã.

Um porta-voz do comitê organizador disse à agência de notícias Keystone-ATS que foi alcançado um “recorde de participação” em comparação com os últimos anos. No ano passado, o desfile teve um número menor de participantes devido ao mau tempo.

Na tarde de domingo, sob um céu azul brilhante e temperaturas quentes, grupos coloridos e barulhentos desfilaram pelas ruas de Bellinzona, no cantão do Ticino. Eles incluíram um atraente carro alegórico com aviões vermelhos e brancos de Bellinzona, em referência à possível extinção da equipe de exibição aérea Patrouille Suisse do exército suíço.

Nemo em Bellinzona

A “Combricola di Formighin” de Biasca também zombou da fraude eleitoral da última primavera em Arbedo-Castione, carregando garrafas grandes de Tip-Ex na frente. Um grande carro alegórico do “Eurovision” apresentava um Nemo todo rosa, que se curvava regularmente para o público.

As festividades foram iniciadas na capital do Ticino na última quinta-feira. O porta-voz disse que cerca de 30.000 visitantes estiveram presentes na primeira e na segunda noite do carnaval. Não houve registro de incidentes.

Rabadan, que significa “barulho” no dialeto piemontês, é considerado o maior e mais importante carnaval do cantão do Ticino. O evento em Bellinzona é dirigido pelo rei do carnaval, que recebe a chave (simbólica) dos portões da cidade das mãos do prefeito da cidade.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

