Festival de Cinema de Locarno começa com 104 estreias mundiais

Dezessete filmes estão competindo pelo Leopardo de Ouro, o maior prêmio do Festival de Locarno. Keystone / Valentin Flauraud

A 77ª edição do Festival de Cinema de Locarno começa hoje, marcando o início da era Maja Hoffmann. Situado às margens do Lago Maggiore, o aguardado festival apresenta uma programação bem variada: 225 exibições em 10 dias, incluindo 104 estreias mundiais.

Locarno77 apresentará personalidades internacionais famosas, como a multipremiada diretora neozelandesa Jane Campion (The Piano; The Power of the Dog), que receberá o Pardo d’Onore em 16 de agosto, e o ator indiano Shah Rukh Khan, famoso astro de Bollywood.

Este ano, o festival dá uma atenção sem precedentes às produções suíças, com 41 filmes suíços selecionados. Entre eles está Reinas, dirigido por Klaudia Reynicke, uma diretora peruana radicada no Ticino, e Electric Child, um filme de ficção científica de Simon Jaquemet, nascido em Zurique, que serão exibidos na Piazza Grande.

Fora da competição, a série de TV Espèce menacée, produzida inteiramente na Suíça por Bruno Deville e Léo Maillard, será exibida pela primeira vez, com os dois primeiros episódios exibidos em datas diferentes em Locarno.

O festival começa esta noite com a exibição de Le Déluge, dirigido por Gianluca Jodice e estrelado por Guillaume Canet (Asterix e Obelix – O Reino do Meio) e Mélanie Laurent (Bastardos Inglórios). O filme de abertura, apresentado na Piazza Grande, mostra Luís XVI e Maria Antonieta enquanto aguardam seu julgamento na Tour du Temple, uma sombria fortaleza parisiense.

Dezessete filmes estão competindo pelo Leopardo de Ouro, o maior prêmio do Festival de Locarno, incluindo Der Spatz im Kamin, do diretor suíço Ramon Zürcher. A Competição Internacional também apresenta o artista experimental britânico Ben Rivers (Bogancloch) e o roteirista sul-coreano Hong Sangsoo (By the Stream).

As diretoras estão bem representadas, com inscrições de Saule Bliuvaite (Toxic), da Lituânia, Sylvie Ballyot (Green Line), da França, e Sara Fgaier (On Light Earth), da Itália, elevando a cota feminina entre os diretores em competição para 47%. Esta edição é a primeira sem Marco Solari, que dirigiu o festival por mais de 20 anos. A nova presidente, Maja Hoffmann, nomeada no ano passado, dará as boas-vindas aos muitos convidados e fãs.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

