As muralhas foram construídas para proteger a cidade antiga e bloquear a passagem através do vale.

A cidade de Bellinzona, no cantão do Ticino, abriga um grupo de fortificações ao redor do castelo Castelgrande.

Os edifícios na cidade velha de Berna, que data de uma variedade de períodos, incluem arcadas do século 15 e fontes do século 16. A maioria da cidade medieval foi restaurada no século 18, mas manteve seu carácter original.

Fundada no século 12 sobre uma colina cercada pelo rio Aare, Berna desenvolveu ao longo dos séculos de acordo com um conceito de planejamento excepcionalmente coerente.

Planejada no começo do século 19, após vários incêndios, as duas cidades devem sua existência à indústria relojoeira.

As geleiras do Aletsch são as mais extensas dos Alpes.

Na quinta-feira (12), a UNESCO concedeu o mesmo título às procissões da Semana Santa de Mendrisio , no cantão do Ticino, na Suíça italiana. As procissões de Mendrisio acontecem todos os anos na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa e atraem milhares de espectadores.

A candidatura à UNESCO foi liderada pelas cidades de Chamonix (França), Courmayeur (Itália), Orsières (Suíça) e o cantão do Valais, com a colaboração científica da Universidade de Genebra.

Praticantes de caminhada relaxam no mirante Diavolezza a 3.000 metros, acima do Val Bernina nos Grisões, em 22 de julho de 2003. (KEYSTONE/Arno Balzarini)

Os alpinistas Stephan Siegrist e Michal Pitelka no topo do Eiger. Em 17 e 18 de agosto de 2002, eles escalaram o pico usando equipamentos de estilo antigo. (KEYSTONE/VISUAL IMPACT/Thomas Ulrich)

O alpinista italiano Walter Bonatti prepara as mochilas e equipamentos antes da subida da face norte do Eiger em 1963. (Mondadori Portfolio/giorgio Lotti)

Os alpinistas Heinrich Harrer, Ludwig "Wiggerl" Voerg, Andreas Heckmair e Fritz Kasparek, da esquerda para a direita, posam para uma foto em 24 de julho de 1938, após a primeira ascensão bem sucedida da face norte do Eiger, perto de Grindelwald, no cantão de Berna.(KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV)

A caminho do Gornergrat, cantão do Valais. Xilogravura do final do século XIX. (KEYSTONE/INTERFOTO/Coleção Rauch)

De 17 a 18 de agosto de 2002, dois montanhistas suíços escalaram a face norte do Eiger usando equipamento de escalada de estilo antigo. Filmados pela televisão suíça, eles recriaram a escalada do alemão Anderl Heckmair e do austríaco Heinrich Harrer em 1938.

Enquanto os primeiros vestígios do alpinismo remontam à antiguidade, um dos atos fundadores do alpinismo moderno foi a primeira ascensão do Mont Blanc por Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard em 1786.

Uma candidatura conjunta de comunidades montanhistas e guias da França, Itália e Suíça foi aprovada na reunião anual do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em Bogotá, na Colômbia.

Uma subida do Tällihorn de 2.855 metros no sudeste da Suíça

Alpinismo vira patrimônio da humanidade 13. Dezembro 2019 - 10:51 A arte de escalar os Alpes foi premiada com o cobiçado título de patrimônio cultural imaterial da UNESCO, que celebra tradições, formas de arte e práticas bem conhecidas. Uma candidatura conjunta de comunidades montanhistas e guias da França, Itália e Suíça foi aprovada na reunião anual do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em Bogotá, na Colômbia. Os grupos se uniram para promover o esporte de alta montanha, que leva seu nome da cordilheira que se estende pelos três países europeus. "Ele requer habilidades físicas, técnicas e intelectuais, e é caracterizado por uma cultura compartilhada familiarizada com os ambientes de alta montanha, a história da escalada e valores associados", disse a UNESCO. "O alpinismo também envolve o conhecimento do ambiente natural e um forte espírito de equipe. A maioria dos membros da comunidade pertence a clubes alpinos, que atuam como uma força motriz para a cultura alpinista". Enquanto os primeiros vestígios do alpinismo remontam à antiguidade, um dos atos fundadores do alpinismo moderno foi a primeira ascensão do Mont Blanc por Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard em 1786. A candidatura à UNESCO foi liderada pelas cidades de Chamonix (França), Courmayeur (Itália), Orsières (Suíça) e o cantão do Valais, com a colaboração científica da Universidade de Genebra. Essa não é a primeira vez que a Suíça ganha o título de patrimônio da UNESCO pela sua cultura de montanha. Em 2018, o conhecimento, a experiência e as estratégias de gestão dos riscos de avalanche, que têm sido constantemente atualizados e transmitidos ao longo de gerações na Suíça e na Áustria, foram oficialmente reconhecidos como um tesouro cultural mundial. Na quinta-feira (12), a UNESCO concedeu o mesmo título às procissões da Semana Santa de Mendrisio, no cantão do Ticino, na Suíça italiana. As procissões de Mendrisio acontecem todos os anos na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa e atraem milhares de espectadores. A Suíça também ganhou recentemente o estatuto de patrimônio cultural imaterial da UNESCO para a arte da pedra seca, o Festival dos Viticultores de Vevey e o Carnaval da Basileia. Um pedido conjunto com a França para reconhecer a arte relojoeira e a mecânica está pendente. O governo suíço também pretende apresentar candidaturas para o canto alpino, a temporada nas pastagens alpinas e o design gráfico e tipográfico. Abaixo, outros patrimônios mundiais da UNESCO na Suíça: