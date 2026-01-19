Políticos europeus opinam

Deputados do Parlamento Europeu consideram o novo pacote de acordos entre Suíça e União Europeia uma parceria essencial diante das tensões geopolíticas. Apesar de algumas críticas, os deputados envolvidos não veem outra alternativa neste contexto.

Mostrar mais Política suíça Parlamento Europeu apoia novo acordo com Suíça apesar das críticas Este conteúdo foi publicado em A União Europeia considera novo acordo com Suíça essencial. Parlamentares europeus dizem que rejeição causaria prejuízos econômicos e políticos, e que não há plano B. Plebiscito deve sair até 2027. ler mais Parlamento Europeu apoia novo acordo com Suíça apesar das críticas