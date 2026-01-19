The Swiss voice in the world since 1935
Democracia

Políticos europeus opinam

Deputados do Parlamento Europeu consideram o novo pacote de acordos entre Suíça e União Europeia uma parceria essencial diante das tensões geopolíticas. Apesar de algumas críticas, os deputados envolvidos não veem outra alternativa neste contexto.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Como correspondente no Palácio Federal para a SWI swissinfo.ch, escrevo sobre política para os suíços do estrangeiro. Depois de estudar comunicação social na Universidade de Neuchâtel, minha carreira inicialmente me levou a várias mídias regionais, trabalhando nas redações do Journal du Jura, Canal 3 e Radio Jura Bernois. Desde 2015, trabalho na SWI swissinfo.ch, onde continuo a exercer minha profissão com paixão.

Mostrar mais
Parlamento Europeu

Mostrar mais

Política suíça

Parlamento Europeu apoia novo acordo com Suíça apesar das críticas

Este conteúdo foi publicado em A União Europeia considera novo acordo com Suíça essencial. Parlamentares europeus dizem que rejeição causaria prejuízos econômicos e políticos, e que não há plano B. Plebiscito deve sair até 2027.

ler mais Parlamento Europeu apoia novo acordo com Suíça apesar das críticas

Mais lidos

Os mais discutidos

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR