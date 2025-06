Cidade suíça tem metro quadrado 10 vezes mais barato que Kilchberg

Impostos baixos, vista para o lago, as cidades de Zurique (ao fundo) e Zug nas imediações: Kilchberg, o município mais caro da Suíça. Keystone / Ennio Leanza

Kilchberg e Le Locle revelam os extremos do mercado imobiliário suíço. Enquanto uma atrai milionários estrangeiros com vista para o Lago de Zurique, a outra tenta se reinventar como destino acessível em meio ao declínio industrial e ao excesso de trânsito.

Marc Leutenegger Escrevo sobre desenvolvimentos demográficos, tendências sociais e debates na Suíça. Entrei para a SWI swissinfo.ch depois de trabalhar 15 anos em um jornal local na região de Zurique.

Français fr Visite d’appartements dans la commune la moins chère et la plus chère de Suisse ler mais Visite d’appartements dans la commune la moins chère et la plus chère de Suisse

A Mercedes preta para em frente a um canteiro de construção. Claudio Baumann sai do carro e nos cumprimenta calorosamente. Um cara vivo com olhos atentos. “Aqui temos o projeto inteiro para vender”, diz ele.

O futuro edifício de apartamentosLink externo está localizado na encosta, a poucos minutos a pé da estação de trem de Kilchberg. Os andares superiores prometem uma vista desobstruída do Lago de Zurique.

É uma vista que custa milhões e atrai milionários: os andares intermediários já estão todos ocupados.

No entanto, ainda não foi encontrado nenhum comprador para um apartamento no térreo, embora um “spa privativo” embutido compense a vista ruim. Mas somente a fundação já está pronta.

O último andar também ainda está à venda. O futuro proprietário deve ter um pouco mais de 8 milhões de francos no bolso, o que não é uma quantia incomum. Kilchberg é o município mais caro da Suíça.

Vista de um dos apartamentos do projeto imobiliário “Haute Residences”, atualmente em construção em Kilchberg, onde o último andar custa pouco mais de oito milhões de francos. zVg

Os recém-chegados vêm de todo o mundo, mas principalmente da UE e dos EUA. Baumann percebeu isso cedo. Ele também anuncia propriedades individuais nos sites do Financial Times e do Wall Street Journal. Isso lhe rendeu uma reputação no Lago Zurique.

Onde todos ainda pechincham

Mudança de cenário. Em Le Locle, um Audi preto está estacionado em frente a um antigo edifício industrial. Sadry Ben Brahim, de aparência discreta e com um alemão perfeito para um suíço francófono, já está esperando no apartamento.

São 6,5 quartos bem iluminados, 202 metros quadrados, um grande terraço e três vagas de estacionamento estão disponíveis aqui por 625 mil francos.

Uma sala de estar e mais de 200 metros quadrados de área útil por 625 mil francos. Ainda assim o apartamento em Le Locle esperou meses por um comprador. zVg

O imóvel está à venda há cinco meses. “Os imóveis aqui quase nunca são vendidos pelo preço pedido”, diz Ben Brahim. “As pessoas perguntam antes mesmo de ver o imóvel se podem discutir o preço.”

Ben Brahim vende propriedades em toda a região de Neuchâtel em nome da Compagnie Immobilière Romande Sàrl, que pertence a um bom amigo. Ele também é corretor de seguros.

Sadry Ben Brahim. zVg

Le Locle é seu destino para pechinchas. O metro quadrado aqui custa de 3.500 a cinco mil francos.

É claro que há locais ainda mais favoráveis na Suíça: em vales remotos no Jura e no Ticino. No entanto, é difícil determinar estatisticamente o quanto mais barato ele é devido às poucas mudanças de proprietários.

Entre os municípios urbanisticamente desenvolvidos com vendas regulares, Le Locle é o mais barato da Suíça. “Há pessoas que se mudam para cá apenas porque os preços estão baixos, porque não conseguem encontrar o que procuram nos centros vizinhos de Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds dentro do seu orçamento”, diz Ben Brahim.

Ele frequentemente vê vendas fracassarem devido a quantias relativamente pequenas. O banco disse que era 50.000 francos demais e que não financiaria a compra. Coisas assim são sempre tristes. Às vezes, as lágrimas rolam.

Quarto para a babá

Ingila Baumann se juntou a nós em Kilchberg. Claudio Baumann tem dois filhos com ela e uma empresa conjunta, a Baumann Estate, que eles fundaram em um escritório de 14 metros quadrados e que agora tem três funcionários.

Ingila Baumann é responsável pela segunda propriedade aberta para visitas de interessados: um apartamento térreo de cinco cômodos e meio nos arredores de Kilchberg.

É o padrão típico de condomínio suíço: piso de madeira, armários embutidos, cozinha com bancadas de pedra natural.

Há também um jardim bastante espaçoso para um apartamento, de onde é possível ver o lago de um canto. Custo: cerca de 4,8 milhões de francos.

Ingila e Claudio Baumann, proprietários do apartamento de 5,5 quartos que custa cerca de 4,8 milhões de francos. Marc Leutenegger

Mais tarde descobrimos que o apartamento será comprado por uma família suíça. Os moradores locais ainda constituem a maioria da clientela do casal.

Cerca de 30% dos interessados vêm do exterior, ele diz. “Quando chegam, eles já têm um emprego, um visto de residência B e estão bem financeiramente, então podem comprar algo rapidamente.” Outros clientes vêm por razões fiscais.

As sondagens começam cedo. “Às vezes, ficamos em contato com os compradores por dois anos antes que algo se concretize”, diz Baumann.

É típico que os americanos procurem um apartamento grande. Geralmente, eles precisam de um quarto extra para a babá. As escolas também são um tópico importante. “O fato de termos escolas internacionais por perto é uma grande vantagem.”

A outra vantagem é a localização. Há apenas alguns anos, a margem oeste do Lago Zurique, onde Kilchberg está localizada, era a mais barata. Porque aqui não há sol da tarde.

De Herrliberg e Küsnacht, os ricos suíços olhavam com pena, à noite, para o outro lado do lago, que era popularmente chamado de Costa de Pfnüsel, onde “Pfnüsel” significa “frio” em suíço-alemão.

Gráfico SWI / Kai Reusser

Enquanto isso, a situação mudou. Uma habitação em Kilchberg custa até 35 mil francos por metro quadrado.

A partir daqui você tem conexões rápidas de trem não apenas para a metrópole bancária de Zurique e para o aeroporto. A cidade de Zug, lar de grandes empresas de commodities e do Vale Suíço das Criptomoedas, também pode ser alcançada em pouco mais de 20 minutos. E se você quiser viajar para Ticino ou para o cantão de Grisões, você não precisa contornar o lago de carro a partir de Kilchberg.

Décadas de rigidez

A localização geográfica também determina o destino de Le Locle. Mas não de uma forma positiva. Localizada bem próxima à França, o tráfego de fronteira passa pela cidade. Uma avalanche constante de metal. “O trânsito é o maior problema de Le Locle”, diz Ben Brahim, enquanto o barulho da rua penetra pelas janelas abertas do apartamento.

O segundo grande problema é a economia. Assim como a vizinha La Chaux-de-Fonds, Le Locle depende muito da indústria relojoeira. Não há muito mais aqui.

Le Locle oferece os imóveis mais baratos no país. Keystone / Christian Beutler

Após um pico na década de 1960, quando Le Locle tinha quase 15 mil habitantes, a cidade vem encolhendo gradativamente. Hoje, a cidade tem uma população de cerca de 10.500 habitantes, o que representa apenas mil a mais que Kilchberg.

Assim como La Chaux-de-Fonds, Le Locle faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO como o berço da indústria relojoeira, mas as casas no pequeno centro da cidade estão caindo aos pedaços. Os impostos são altos, assim como os prêmios do seguro saúde.

Questionada sobre o que a cidade precisa, a assessoria de imprensa da prefeitura responde: “Uma imagem melhor”.

Obrigado à discrição

Kilchberg também tem problemas. Esses são problemas estruturais que muitas comunidades às margens do lago de Zurique enfrentam. As propriedades são inacessíveis para pessoas com renda média, e muitos jovens estão sendo expulsos da comunidade.

A prefeita, que é advogada, não respondeu a uma lista de perguntas enviadas por nossa equipe editorial. Ela não quer contribuir com uma “história melosa”, ela respondeu por escrito. A discrição é uma virtude em Kilchberg.

“Para nós, isso é o mais importante”, diz Claudio Baumann. Há situações em que os compradores não compareceram à autenticação da transferência de propriedade porque não querem ser vistos.

Geralmente são pessoas muito ricas, incluindo algumas que você conhece. Mas também famílias que moram aqui há muito tempo e estão comprando uma propriedade para seus filhos ou netos.

Doce valorização

Enquanto isso, em Le Locle, vê-se cada vez mais investidores de fora como compradores, observa Ben Brahim. O motivo é um túnel de quatro quilômetros de extensãoLink externo e duas pistas no norte da cidade, que liberará Le Locle do tráfego de passagem a partir de 2032. O governo federal está gastando meio bilhão de francos no projeto de transporte. O potencial de valorização é enorme.

O centro histórico de Le Locle, com sua icônica prefeitura. As autoridades estimam que o tráfego na cidade será reduzido em 60% com a abertura de uma estrada de desvio. A expectativa é que os preços dos imóveis aumentem. Keystone / Gaetan Bally

O governo local também espera que uma nova era comece em breve em Le Locle, com o aumento dos preços dos imóveis. Em seu programa legislativo, ele se comprometeu a melhorar o centro da cidade. Le Locle será reinventada como uma área residencial e centro secundário, e o turismo será impulsionado.

As pessoas estão com confiança para empreender novamente no Jura de Neuchâtel. A população acaba de aprovar um projeto de financiamento para a reforma da piscina a céu aberto. Desde que foi construída em 1962, ela quase não foi tocada.

Edição: Balz Rigendinger

Adaptação: DvSperling

