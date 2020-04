Coronavirus: the situation in Switzerland

Tratamento para coronavírus pode chegar no final do ano, vacina em 2021 14. Abril 2020 - 11:11 Especialistas da indústria farmacêutica suíça preveem que um tratamento eficaz contra a Covid-19 estará disponível no final deste ano, mas uma vacina poderá demorar mais um ano. "Na melhor das hipóteses, um medicamento deve estar disponível antes do final de 2020", afirmou na segunda-feira (14) Francesco De Rubertis, diretor e cofundador da Medicxi, empresa sediada em Genebra que investe em biotecnologia. Em entrevista ao jornal suíço Le Temps, De Rubertis afirmou: "Devemos saber até o final de 2020 se alguma das vacinas testadas é promissora". Se a resposta for positiva, uma vacina pode aparecer no segundo semestre de 2021, possivelmente no terceiro trimestre". Ele observou que este prazo seria "excepcionalmente curto" - menos de dois anos após o aparecimento da Covid-19 - quando normalmente leva cinco a sete anos para desenvolver uma vacina. De Rubertis prevê que a vacina venha de uma grande empresa farmacêutica ou de biotecnologia, e não de uma startup. Primavera de 2021 Entretanto, o presidente do conselho de administração da empresa de resseguros suíça Swiss Reckons considera que uma vacina estará pronta "no primeiro trimestre de 2021, na melhor das hipóteses - e depois terá de entrar em produção em massa muito rapidamente". Em uma entrevista publicada pelo grupo CH-Media, na terça-feira, Walter Kielholz afirmou que o mundo não voltará ao normal enquanto não houver uma vacina contra a Covid-19. No entanto, Kielholz disse que podia imaginar que as medidas de confinamento seriam abrandadas em breve. "Não entendo o porquê das joalherias ou lojas de móveis, por exemplo, terem de ficar fechadas. Elas poderiam retomar suas atividades se as normas de higiene fossem cumpridas. O mesmo se aplica a outras lojas, como as de roupas", afirmou. Durante um briefing nesta terça-feira, Margaret Harris, da Organização Mundial da Saúde, com sede em Genebra, afirmou que "não devemos esperar ver uma vacina durante 12 meses ou mais".