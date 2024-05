Suíça investirá 1 bi para evitar enchentes no Reno

O Reno rompendo suas margens no leste da Suíça, em agosto de 2023. KEYSTONE/© KEYSTONE / Yanik Buerkli

Como parte de um acordo internacional com a Áustria, o governo suíço quer investir CHF 1 bilhão (US$ 1,1 bilhão) em medidas de proteção contra enchentes ao longo do Reno nas próximas três décadas.

Devido ao risco de inundações no vale do baixo Reno, a Suíça e a Áustria decidiram melhorar a proteção com base em um novo tratado, informou o governo na quarta-feira.

O projeto diz respeito ao trecho de 26 quilômetros de fronteira entre a foz do rio Ill e o Lago de Constança.

O plano é fornecer melhor proteção para o vale do baixo Reno, aumentando a capacidade de fluxo do rio de 3.100 m3/s para 4.300 m3/s e limpando os diques que se desgastaram com o tempo. As medidas também foram projetadas para aumentar a segurança dos 300.000 habitantes do vale e para garantir o desenvolvimento econômico da região a longo prazo.

Enquanto isso, as medidas proporcionarão melhor proteção para a população em questão e ajudarão a evitar danos materiais de cerca de CHF 13 bilhões.

A implementação do projeto está programada para durar até 2052.

Berna e Viena dividirão os custos igualmente, com as autoridades suíças planejando comprometer CHF 1 bilhão ao longo de 27 anos. As autoridades federais pagarão 80% da contribuição suíça; o cantão de St Gallen pagará 20%. O Parlamento em Berna ainda precisa aprovar o crédito de compromisso para a parte da Suíça.

A Suíça e a Áustria já assinaram três tratados sobre medidas de proteção contra inundações transfronteiriças, o mais recente em 1954.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

