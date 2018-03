A nota será revelada ao público no dia 15 de agosto. As novas cédulas de 50, 20 e 10 francos da mesma série já estão em circulação. O tema geral aborda "as diversas faces da Suíça" e cada nota é baseada em um conceito diferente: tempo, luz, vento, linguagem e matéria.

Nova nota de 200 francos será lançada em agosto SDA-ATS 19. Março 2018 - 12:42 O banco central suíço (BNS) anunciou que a próxima cédula da nova série do dinheiro suíço - a nota de 200 francos - entrará em circulação em 22 de agosto. O tema principal da nota marrom será a física. A ideia é "mostrar a competência científica da Suíça", disse o BNS em um comunicado de imprensa nesta segunda-feira. A nota será revelada ao público no dia 15 de agosto. As novas cédulas de 50, 20 e 10 francos da mesma série já estão em circulação. O tema geral aborda "as diversas faces da Suíça" e cada nota é baseada em um conceito diferente: tempo, luz, vento, linguagem e matéria. + sobre a nova nota de CHF50 A série inclui quinze recursos de segurança para evitar falsificações, como uma cruz suíça opaca, um globo que muda de cor com a luz e uma faixa de segurança. Para completar a série, as notas de 100 e 1000 francos serão lançadas em 2019, disse o banco central.