Segundo Leif Agnéus, diretor executivo da Manpower Suíça, a expansão do comércio eletrônico aumentou o tamanho do setor de logística e atendimento ao cliente, gerando uma crescente necessidade de motoristas e agentes de call center.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Um terço das empresas suíças têm dificuldade em preencher vagas SDA-ATS 22. Agosto 2018 - 10:31 A escassez de mão-de-obra qualificada continua a afetar o mercado de trabalho suíço, de acordo com a última pesquisa da agência de emprego Manpower. Entre as razões apontadas para dificuldades em encontrar os candidatos certos, 30% dos empregadores entrevistados citaram a falta de habilidades técnicas, 29% a falta de candidatos, 17% culparam a falta de experiência profissional e 14% citaram falta de habilidades interpessoais. Entre os funcionários mais procurados estão eletricistas, soldadores e mecânicos, seguidos por representantes de vendas, executivos da empresa e gerentes. O pessoal de hotelaria e gastronomia, motoristas, equipe administrativa e engenheiros também são procurados por recrutadores, bem como especialistas, como gerentes de projeto, advogados e pesquisadores. Outros trabalhadores procurados são faxineiros e funcionários domésticos, bem como especialistas em contabilidade e finanças. Segundo Leif Agnéus, diretor executivo da Manpower Suíça, a expansão do comércio eletrônico aumentou o tamanho do setor de logística e atendimento ao cliente, gerando uma crescente necessidade de motoristas e agentes de call center. "A mudança tecnológica está afetando profundamente a forma como o trabalho é feito e requer uma revisão das habilidades necessárias para fazê-lo. As tendências demográficas e a baixa taxa de desemprego tornam o recrutamento mais difícil", disse ele.