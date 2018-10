A China cunhou o maior número de novos bilionários no ano passado (55), seguida pelos EUA (53). Globalmente, existem 2.158 bilionários que totalizam um valor de US$ 8,9 trilhões.

Outros setores também estão bem representados, como as famílias Nordmann e Maus (ativos de CHF3-4 bilhões), que possuem as redes de lojas de departamentos Manor, bem como as marcas de roupas Lacoste e Gant. A família Stern, proprietária do relojoeiro Patek Philippe, também está incluída neste ranking (também CHF3-4 bilhões), bem como a família Coninx (CHF1,5-2 bilhões), que detém uma participação no conglomerado de mídia Tamedia.

De acordo com um relatório divulgado pelo banco UBS e pela PwC na sexta-feira (26), os ativos dos bilionários suíços aumentaram 19% no ano passado, para US$ 123,5 bilhões (CHF123,1 bilhões), impulsionados principalmente pela alta nos mercados financeiros. Enquanto o UBS não menciona nomes devido ao sigilo bancário, os bilionários atuam principalmente nas áreas de saúde, serviços financeiros e comércio varejista.

Os bilionários suíços "surfaram" nos mercados em alta no ano passado, com um aumento de 19% em suas fortunas

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Suíça ganhou cinco novos bilionários em 2017 26. Outubro 2018 - 16:00 Novos membros no exclusivíssimo clube dos super-ricos eleva o número de bilionários da nação alpina para 36. De acordo com um relatório divulgado pelo banco UBS e pela PwC na sexta-feira (26), os ativos dos bilionários suíços aumentaram 19% no ano passado, para US$ 123,5 bilhões (CHF123,1 bilhões), impulsionados principalmente pela alta nos mercados financeiros. Enquanto o UBS não menciona nomes devido ao sigilo bancário, os bilionários atuam principalmente nas áreas de saúde, serviços financeiros e comércio varejista. Dos 36 bilionários sediados na Suíça, a proporção de empresários que fizeram fortuna é de 44%, enquanto 56% herdaram sua fortuna. Isso é o oposto de outras regiões. Por exemplo, os bilionários que fizeram fortuna representam 69% do total nos EUA, enquanto na região da Ásia-Pacífico a porcentagem chega a 76%. Embora o UBS não tenha citado nomes, o ranking anual estabelecido pela revista suíça Bilan lança alguma luz sobre essa classe endinheirada. Entre as maiores fortunas suíças estão os investidores Michael Pieper, Thomas Schmidheiny, bem como August von Finck, que detém participações na Mövenpick. A revista estima seus respectivos ativos em CHF4-5 bilhões. Outros setores também estão bem representados, como as famílias Nordmann e Maus (ativos de CHF3-4 bilhões), que possuem as redes de lojas de departamentos Manor, bem como as marcas de roupas Lacoste e Gant. A família Stern, proprietária do relojoeiro Patek Philippe, também está incluída neste ranking (também CHF3-4 bilhões), bem como a família Coninx (CHF1,5-2 bilhões), que detém uma participação no conglomerado de mídia Tamedia. A China cunhou o maior número de novos bilionários no ano passado (55), seguida pelos EUA (53). Globalmente, existem 2.158 bilionários que totalizam um valor de US$ 8,9 trilhões.