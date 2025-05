Agência meteorológica da ONU prevê temperaturas extremas

É provável que um novo recorde de temperatura global seja estabelecido nos próximos cinco anos. Também está se tornando cada vez mais provável que o aquecimento global ultrapasse 1,5° de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) em Genebra.

Até o momento, 2024 é considerado o ano com a temperatura média mais alta já medida. Em sua previsão para o período de 2025 a 2029, a OMM espera que esse recorde seja quebrado pelo menos uma vez com 80% de probabilidade.

De acordo com a previsão, o aquecimento global provavelmente excederá 1,5° em uma média de cinco anos até 2029. Ela foi elaborada sob a liderança do British Met Office usando modelos climáticos de 15 instituições.

Consequências calamitosas

Na cúpula climática da ONU em Paris, em 2015, foi decidido limitar o aquecimento global a 1,5ºC em comparação com o período pré-industrial. Atualmente, essa meta é considerada quase impossível de ser atingida. A OMM supõe que esse limite já terá sido ultrapassado em 2024. Entretanto, a meta só não será oficialmente atingida se o valor for excedido por décadas.

Cada décimo de grau de aquecimento já contribui para ondas de calor, chuvas extremas, secas, derretimento do gelo, oceanos mais quentes e aumento do nível do mar, alertou a organização. “Infelizmente, esse relatório da OMM não mostra sinais de abrandamento nos próximos anos”, disse Ko Barrett, diretora-geral adjunta da OMM para mudanças climáticas. “Isso significa que nossas economias, nossas vidas diárias, nossos ecossistemas e nosso planeta sofrerão um impacto cada vez mais negativo”, disse.

Clima mais úmido

De acordo com a OMM, espera-se uma precipitação sazonal acima da média em várias regiões nos próximos anos, incluindo o norte da Europa e o sul da Ásia. A Amazônia, por outro lado, provavelmente ficará mais seca. De acordo com a previsão, a região ártica ao redor do Polo Norte se aquecerá mais de três vezes mais rápido do que o resto do mundo nos meses de inverno.

Para manter o aquecimento global abaixo de 1,5° no longo prazo, as emissões de gases de efeito estufa prejudiciais ao clima teriam que cair rápida e acentuadamente – em pelo menos 43% até 2030. Além disso, grandes quantidades de gases de efeito estufa teriam que ser removidas da atmosfera.

