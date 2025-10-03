Oitenta anos após Hiroshima, adolescentes japoneses veem o futuro com bombas nucleares

Oitenta anos se passaram desde os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. No Japão, a geração do pós-guerra agora constitui a maioria da população, levantando o desafio de como transmitir a memória da guerra.

Uma jovem estudante segura uma vela no início de uma cerimônia em memória das vítimas da bomba atômica no Parque Hypocenter, em Nagasaki, sudoeste do Japão, em 8 de agosto de 2025. keystone

À medida que os sobreviventes da bomba atômica envelhecem, as oportunidades de ouvir seus depoimentos diretamente estão diminuindo. Hoje, 90% da população japonesa nasceu após a guerra. A idade média dos hibakusha, ou sobreviventes da bomba atômica, já ultrapassou os 86 anos. Pela primeira vez, o número de hibakusha sobreviventes caiu abaixo de 100.000 este ano.

Uma pesquisa nacional realizada pela Cruz Vermelha Japonesa em 2025 descobriu que um em cada dois entrevistados tinha ouvido relatos em primeira mão sobre a guerra. Entre os adolescentes, no entanto, esse número caiu para menos da metade. A pesquisa abrangeu 1.200 pessoas com idades entre a adolescência e mais de 60 anos.

Enquanto as gerações mais velhas muitas vezes aprenderam sobre a guerra com os avós e parentes, os adolescentes de hoje dependem em grande parte do número cada vez menor de testemunhas da guerra.

A pesquisa revelou uma discreta diferença entre as gerações em relação às armas nucleares e às preocupações com o possível envolvimento do Japão em conflitos futuros. Os entrevistados mais jovens mostraram-se mais preocupados com a possibilidade do Japão um dia se envolver em uma guerra.

Em todas as faixas etárias, a maioria concordou que as armas nucleares não devem ser possuídas nem utilizadas. Mas a porcentagem dos que consideram inevitável a posse dessas armas para fins de autodefesa foi maior entre os adolescentes, chegando a 32%.

“Embora muitos estejam comprometidos com a abolição das armas nucleares, eles também estão em conflito sobre questões de posse e uso”, disse Hiroto Oyama, vice-diretor do Departamento Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha Japonesa, à Swissinfo.

Uma pesquisa separada realizada pelo Instituto de Matemática Estatística em 2022 destacou contrastes semelhantes: quanto mais jovens os entrevistados, mais provável era que considerassem os bombardeios atômicos dos EUA justificados. Entre os adolescentes, um em cada quatro tinha essa opinião – a proporção mais alta de todas as faixas etárias. Eles também eram menos propensos a acreditar que o desarmamento nuclear contribui para a segurança global.

According to the Red Cross survey, more than 80% of respondents across generations said it was necessary to pass on memories of the war.

