Suíça prevê usar IA na proteção contra terremotos
O risco de terremotos foi um tema central na Conferência de Proteção Civil deste ano, realizada em Biel. A conferência se concentrou em como a Suíça poderia usar inteligência artificial, big data e drones para a prevenção e gestão de terremotos no futuro.
Em seu discurso em Biel na terça-feira, o ministro da Defesa suíço, Martin Pfister, enfatizou que os desafios atuais da política de segurança são consideráveis. Há uma deterioração significativa na situação de segurança em todo o mundo. A Suíça é afetada em todos os casos por uma escalada de conflitos na Europa. Ele acrescentou que a proteção civil é de importância central em termos de política de segurança.
Um tema central da conferência deste ano foi o risco de terremotos. Big data e ferramentas de IA podem ser usadas para reconhecer terremotos iminentes com antecedência, tornando possível emitir alertas antecipados, foi dito. A robótica poderia ajudar a localizar vítimas e pessoas presas nos escombros, enquanto a digitalização poderia contribuir para uma melhor avaliação das condições dos edifícios após um terremoto.
Blaise Duvernay, Head of the Federal Coordination Centre for Em entrevista à agência de notícias Keystone-SDA, o departamento de Prevenção de Terremotos explicou que grandes terremotos na Suíça geralmente ocorrem apenas a cada 50 a 150 anos. No entanto, simulações mostram que as consequências são tão graves que esse risco está entre os cinco principais da Suíça.
A Suíça ainda não está suficientemente preparada, por exemplo, para cuidar de um número muito grande de feridos em caso de desastre ou para encontrar uma solução para dezenas de milhares a centenas de milhares de pessoas desabrigadas.
