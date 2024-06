Suíça pode prescrever cocaína para viciados

O vício em crack está aumentando na Suíça. KEYSTONE

A Suíça está analisando a possibilidade de realizar a distribuição controlada de cocaína para ajudar a tratar dependentes de crack.

Um número cada vez maior de especialistas pediu que se repensasse a política de dependência de drogas desde que um aumento significativo no consumo de crack foi observado em Genebra nos últimos três anos. A Comissão Federal para Dependência e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis (EKSN) foi estimulada a entrar em ação.

“As pessoas que consomem crack várias vezes ao dia ficam presas em um círculo vicioso de aquisição e consumo”, disse o vice-presidente da EKSN, Christian Schneider, à emissora pública suíça SRF.

A análise estratégica da Polícia Cantonal de Zurique mostra a necessidade de locais adicionais e de fácil acesso – pontos de contato e locais de retiro – para viciados que mal dormem, comem, bebem e são negligenciados – ou que dormem exaustos por 24 horas seguidas.

Cidades afetadas

Genebra foi a primeira a ser afetada pela onda de crack, e agora outras cidades, como Lausanne, Basileia, Zurique e Chur, também foram afetadas. Algumas já reagiram e criaram serviços adicionais ou ainda estão planejando fazê-lo. O Departamento Federal de Saúde Pública também convocou mesas redondas com cantões e cidades.

Schneider supõe que a Suíça será afetada por essa situação por um longo tempo. Por isso, a comissão está solicitando investigações controladas sobre como as pessoas afetadas, muitas vezes com gravidade, podem ser melhor tratadas para que não surjam problemas ainda maiores.

“Estamos pelo menos sugerindo como a cocaína poderia ser dada a usuários de crack gravemente viciados para que eles possam quebrar o círculo vicioso e se recuperar”, diz Schneider. Ele está pensando em equipes que poderiam visitar os viciados e oferecer-lhes cuidados médicos ou psicoterápicos. Com base na distribuição bem-sucedida de heroína ou metadona nas últimas décadas, a cocaína deve ser distribuída de forma controlada.

Mas não há quase nenhuma pesquisa sobre isso, e os especialistas estão divididos: “Muito perigoso”, disse André Seidenberg, médico de Zurique e pioneiro das drogas, em uma entrevista ao NZZ em maio.

Resultados questionáveis

O especialista em medicina para dependentes químicos Marc Vogel, da Universidade de Clínicas Psiquiátricas da Basileia, faz parte de um grupo de trabalho que compilou abordagens de tratamento para dependência de crack e cocaína para o governo federal. Ele coloca a questão da seguinte forma: “A principal questão é se podemos alcançar a saturação para que as pessoas fiquem satisfeitas. Se isso funcionará com a distribuição de cocaína é, no mínimo, muito questionável”.

Ele ressalta que a cocaína é significativamente mais prejudicial do que os opioides, pois tem um forte efeito sobre o coração e os vasos sanguíneos e pode desencadear psicose: “Surgem muitas dúvidas. Os grandes sucessos obtidos com substitutos para o vício em opioides não podem ser transferidos para a cocaína.”

Schneider entende as vozes críticas: “Nós também não sugeriríamos simplesmente distribuir cocaína em grandes quantidades.” No entanto, sem propor um modelo concreto, é importante reunir experiências.

Schneider e Vogel concordam que a distribuição controlada de cocaína ou de um substituto não pode ser implementada rapidamente. É exatamente por isso que a comissão quer discutir o assunto com antecedência: “Quanto mais esperarmos, mais tarde haverá soluções para problemas que podem afetar as cidades novamente nas próximas semanas”, diz Schneider.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

