Mercado de trabalho

Estudo suíço revela porquê mulheres e homens escolhem profissões diferentes

Em um experimento, as meninas evitaram escolher profissões com forte foco técnico, enquanto os meninos as acharam atraentes. Keystone-SDA

Moças e rapazes na Suíça têm expectativas de emprego semelhantes em termos de salário e jornada de trabalho. De acordo com um novo estudo, o fato de ainda haver profissões predominantemente femininas e masculinas se deve à natureza do trabalho.

2 minutos
As descobertas de um novo estudo da Universidade de Berna, publicado na quinta-feira (14), contradizem suposições comuns sobre a importância das características do local de trabalho, como a familiaridade de um emprego ou o salário, na escolha de uma profissão.

Para o estudo, publicado na revista Socio-Economic Review, uma equipe de pesquisa da Universidade de Berna e da Universidade de St. Gallen questionou mais de 2.000 alunos do oitavo ano pouco antes de escolherem um aprendizado. Em um experimento, os alunos tiveram que escolher entre descrições de cargo fictícias que diferiam em oito características: cinco relacionadas às habilidades necessárias – como conhecimento técnico, criatividade ou interação social – e três a características clássicas de um emprego, como salário, opções de meio período ou relevância social.

教室里学生举手

Mostrar mais

Educação

O lugar onde menina veste azul e menino veste rosa

Este conteúdo foi publicado em “Quando eu estava na escola, a aula de economia doméstica só era feita por meninas, elas aprendiam a costurar meias ou cozinhar”, lembra uma suíça de 60 anos. Uma aluna de 15 anos, que mora no mesmo bairro da senhora suíça, não consegue imaginar tal segregação: “Com a gente, nas aulas de economia doméstica, meninas e…

ler mais O lugar onde menina veste azul e menino veste rosa

Os resultados mostram que praticamente não há diferenças entre os gêneros em termos de remuneração, jornada de trabalho ou significado do trabalho. Há, no entanto, diferenças claras nas habilidades exigidas. No experimento, as meninas evitaram profissões com forte foco técnico, enquanto os meninos as acharam atraentes. Tarefas criativas ou sociais, por outro lado, atraíram especialmente as meninas.

Desigualdades crescentes

Em um mundo de trabalho cada vez mais digitalizado, no qual as habilidades tecnológicas determinam o salário e a carreira, a menor preferência de mulheres jovens por profissões intensivas em tecnologia reforçará as desigualdades existentes, de acordo com a Universidade de Berna.

Os pesquisadores afirmam que os estereótipos precisam ser analisados para romper com os padrões de escolha de carreira específicos de gênero. Os resultados deixam claro que as atribuições típicas de gênero relacionadas à capacidade já são prevalentes na adolescência.

Lachende Frauen um einen Tisch

Mostrar mais

Como as mulheres estrangeiras promoveram a emancipação na Suíça

Este conteúdo foi publicado em Falk é historiadora na Universidade de Friburgo. Publicou recentemente o livro “Gender Innovation and Migration in Switzerland” (Inovação de gênero e migração na Suíça), que trata em particular da migração italiana na Suíça. A estudiosa, que também tem raízes italianas, chega à conclusão de que essa migração deu um impulso ao movimento de mulheres suíças,…

ler mais Como as mulheres estrangeiras promoveram a emancipação na Suíça
Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
8 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
53 Comentários
Visualizar a discussão
