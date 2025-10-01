Mais da metade dos clientes deixam gorjeta nos restaurantes na Suíça

Mais de 60% dos clientes costumam dar gorjeta ou sempre dão gorjeta em restaurantes na Suíça, de acordo com um estudo recente. O estudo também revelou que mais da metade dos restaurantes suíços divide as gorjetas entre os funcionários do serviço e da cozinha de acordo com uma taxa específica.

Um estudo publicado na terça-feira pelo Bank Cler e pela ZHAW School of Management and Law revelou que os funcionários do setor de atendimento recebem 80% ou mais das gorjetas em cerca de metade dos restaurantes. Um em cada cinco estabelecimentos divide as gorjetas igualmente entre o setor de atendimento e as outras funções. A maioria dos funcionários da cozinha considera adequada uma divisão de 50/50, enquanto uma divisão de 70/30 a favor dos funcionários do setor de atendimento é mais popular.

Pouco menos de três quartos consideram a distribuição em sua própria empresa pelo menos “razoavelmente justa”. A equipe de atendimento foi a mais positiva em relação às práticas de distribuição, enquanto a equipe da cozinha foi mais crítica.

As gorjetas são um componente importante da renda de muitos funcionários do setor da gastronomia. 36,4% da equipe de atendimento e 27,8% afirmaram que teriam uma renda insuficiente sem as gorjetas.

A pesquisa com os clientes mostra que nove em cada dez querem usar a gorjeta para recompensar o funcionário que os atendeu diretamente. Destes, porém, apenas 40% querem que essa pessoa receba a gorjeta inteira. De acordo com o Bank Cler, mais da metade também gostaria que os funcionários da cozinha recebessem uma gorjeta adicional.

Suíça germanófona dá mais gorjetas

Na parte germanófona da Suíça, dois terços dos clientes costumam dar gorjeta em restaurantes, ou até mesmo sempre. Na Suíça italófona, esse número é de apenas 29%, e na Suíça francófona, de 60%, de acordo com o estudo.

Em toda a Suíça, pouco menos de 17% raramente ou nunca dão gorjeta. A principal razão apresentada para isso é financeira. Os preços já são altos o suficiente ou eles não têm dinheiro sobrando devido à sua baixa renda.

De acordo com o banco, pouco menos de um terço dos entrevistados deixa gorjetas de cerca de 5%. Cerca de 28% deixam cerca de 10%. Cerca de um quarto decide quanto deixar de gorjeta dependendo da situação. Na Suíça germanófona, a maioria dos clientes deixa gorjetas de cerca de 10% do valor da conta, enquanto na Suíça francófona e italófona esse valor é de 5%.

A pesquisa com funcionários de restaurantes foi realizada online entre 8 e 30 de abril de 2025. Mais de 100 conjuntos de dados foram coletados em áreas urbanas da Suíça germanófona. Em abril de 2025, 1.000 pessoas entre 18 e 81 anos que vivem na Suíça germanófona, francófona e italófona também foram pesquisadas online sobre o tema das gorjetas em restaurantes.

