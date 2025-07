PMEs suíças enfrentam dificuldades para encontrar pessoal

As PME têm dificuldade em encontrar pessoal, "os empregados têm mais força”. Keystone-SDA

As pequenas e médias empresas (PMEs) suíças estão enfrentando dificuldades para encontrar pessoal, um problema agravado pelo aumento do poder de negociação dos trabalhadores e pelo aumento do absenteísmo.

Esse é o resultado de um estudo periódico realizado pela seguradora Axa em cooperação com o instituto de pesquisa Sotomo.

A escassez de mão de obra continua sendo, de longe, o maior desafio para as PMEs: 44% das empresas pesquisadas — 300 na Suíça alemã e na Suíça francófona entre 3 e 10 de março — sempre ou quase sempre tiveram dificuldade em preencher vagas, e outras 40% tiveram dificuldades pelo menos em certa medida. Apenas 16% não tiveram problemas em encontrar o pessoal necessário.

Essas dificuldades são agravadas pelo absentismo dos funcionários, um problema que se agravou claramente nos últimos quatro anos: para cerca de um quarto das empresas pesquisadas, essa questão é agora um grande desafio. “Apesar do enfraquecimento da economia, a escassez de mão de obra continua sendo um problema estrutural para as PMEs”, afirmou Michael Hermann, diretor do Sotomo, em comunicado.

Para agravar a dificuldade, as PME competem por talentos não só entre si, mas também com grandes empresas (consideradas por 67% como concorrência forte ou moderada) e instituições estatais. Embora a maioria das PME se considere mais atraente do que as grandes empresas e o Estado no que diz respeito a valores como espírito de equipe, valorização e ambiente de trabalho familiar, também se sente claramente em desvantagem no que diz respeito a fatores determinantes como salário, aposentadoria ou oportunidades de carreira.

O pessoal altamente especializado é particularmente procurado, mas difícil de encontrar: 83% das empresas pesquisadas tiveram dificuldade em encontrá-lo e 68% afirmaram ter dificuldade em contratar gerentes ou executivos. Por outro lado, pessoal sem experiência profissional é extremamente fácil de encontrar.

As PME concordam que a dificuldade mais frequente na fase de recrutamento é a insuficiência de conhecimentos especializados. No entanto, as PME também prestam atenção à fiabilidade (75%) e cerca de dois terços das empresas entrevistadas consideram a honestidade um aspeto fundamental. Quase igualmente importantes são a adequação social e o empenho dentro da equipe (55% e 54%, respetivamente). Em uma comparação direta, a capacidade de trabalhar em equipe muitas vezes tem mais peso: diante de uma escolha, quase três quartos das PMEs (72%) preferem esse aspecto às qualificações especializadas; apenas 19% prefeririam um perfil tecnicamente mais forte, mas socialmente menos adequado. “Hoje, fatores sociais, como a integração social na equipe da empresa, têm cada vez mais peso no processo de tomada de decisão”, observa Hermann.

Em geral, a contínua escassez de pessoal mudou o equilíbrio de poder a favor dos funcionários: de acordo com o estudo, 63% das PMEs acreditam atualmente que os candidatos a emprego têm mais poder de barganha. Aproximadamente quatro em cada dez empresas enfrentam demandas por salários mais altos e quase um terço das PMEs enfrentam demandas crescentes por horários de trabalho flexíveis. No processo de recrutamento, quase metade das PMEs (48%) relatam demandas salariais consideradas bastante altas.

Como reação, as empresas pesquisadas se concentram em oferecer mais flexibilidade: mais da metade das PMEs atualmente oferece modelos de trabalho individualizados e oportunidades de trabalho em tempo parcial. Outras medidas planejadas são benefícios adicionais (39%), melhores benefícios de aposentadoria e previdência social (21%) e salários mais altos (17%).

A maioria das PMEs encara o futuro com confiança: 91% acreditam que continuarão a existir daqui a dez anos. As principais ameaças à sobrevivência a longo prazo são frequentemente a incerteza econômica (40%), novas exigências dos clientes (35%) e a falta de jovens talentos (26%). Este último aspecto é também confirmada pela dificuldade de 44% das empresas em encontrar uma solução de sucessão.

