Grindelwald foi a primeira estação termal nos alpes Berneses, inaugurada no final do século XIX para o turismo de inverno. Uma seleção de imagens coletadas em diversas coleções particulares trazem uma ideia não só de todo um estilo de vida passado, como também dos primórdios dos esportes de inverno.

Deve ter sido um momento emocionante para a pequena aldeia perto de Interlaken: com a construção de uma estrada e, alguns anos depois, de uma ferrovia de cremalheira, subitamente o vilarejo se viu conectado ao mundo.

A vila experimentou um boom turístico quando os esportes de inverno foram introduzidos em Grindelwald, em 1888. Visitantes de todo o mundo se divertiam com passeios de trenó, curling, patinação no gelo - e cada vez mais com o esqui.

O boom também trouxe investimentos - os hotéis se sofisticaram com aquecimento central e luz elétrica. O otimismo na virada do século era ilimitado: a "Kurhausgesellschaft" (Sociedade do Sanatório) planejava uma sala de espetáculos (Kursaal) com um cassino. Quase todo pico de montanha podia ser acessado de trem. O que ninguém poderia ter adivinhado: o início da guerra em 1914 levou a um colapso do turismo estrangeiro e os ambiciosos planos logo tiveram que ser enterrados.



Tesouros dos arquivos fotográficos

As fotos aqui expostas são do auge de Grindelwald - e provêm da grande gama de colecionadores locais de fotos. O historiador local Peter Bernet fez uma seleção e os reuniu em uma série que percorre a história da estação termal por mais de um século.

Almer, Bracher, Jaggi, Kummer, Michel e Roth são as famílias tradicionais do vilarejo. Juntamente com a coleção do museu local, eles abriram seus álbuns de fotos para Bernet, nascido em Grindelwald e filho de um guia de montanha e instrutor de esqui. Por décadas ele pesquisava a história local publicando seus achados em seu websiteLink externo.

As imagens refletem a vida cultural, turística e cotidiana no vasto vale em uma época em que a fotografia ainda era um ofício bastante especial. O resultado deste trabalho virou um livro, "Grindelwald", publicado pela Weber Verlag (editora).







Na nossa série #SwissHistoryPicsLink externo mostramos imagens e fotografias inéditas do passado suíço. Aqui termina o infobox

