Ypsomed vende subsidiária de diabete

A fabricante suíça de dispositivos de injeção Ypsomed, anunciou nesta terça-feira que está vendendo suas atividades relacionadas ao tratamento do diabetes para TecMed. A transação está avaliada em 420 milhões de francos (US$ 517 milhões).

“Os recursos obtidos com a venda financiarão a expansão do negócio de sistemas de injeção”, afirmou a assessoria de imprensa. A expectativa é de que a transação seja concluída no segundo semestre do ano, sujeita à aprovação regulatória da cisão em andamento.

Em novembro, a empresa anunciou o início do processo de venda da sua divisão de cuidados com o diabetes. Após uma fase abrangente de marketing envolvendo compradores estratégicos e financeiros, a também empresa suíça TechMed emergiu como o “parceira ideal para assumir o negócio de cuidados com o diabetes da Ypsomed”.

