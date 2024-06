Papa Francisco se reunirá com Lula, Biden, Zelenskiy, Macron e Modi na cúpula do G7

CIDADE DO VATICANO (Reuters) – O papa Francisco se reunirá com os líderes de Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, França e Índia à margem da cúpula do Grupo dos 7 (G7) em Borgo Egnazia, na Itália, informou o Vaticano nesta quinta-feira.

Francisco, que em janeiro alertou contra os perigos “perversos” da inteligência artificial, deve participar das conversas dos líderes sobre a nova tecnologia na sexta-feira.

Ele é o primeiro papa a participar das discussões do G7.

Ao divulgar programação para sua aparição de um dia, o Vaticano disse que Francisco terá uma reunião bilateral com o presidente dos EUA, Joe Biden.

O Vaticano confirmou que ele também terá reuniões individuais com Volodymyr Zelenskiy, da Ucrânia, Emmanuel Macron, da França, Narendra Modi, da Índia, Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, Justin Trudeau, do Canadá, Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, William Ruto, do Quênia, Abdelmadjid Tebboune, da Argélia, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

