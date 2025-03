América do Sul prefere a China

Da crescente influência da China na América do Sul às investigações de corrupção na Europa, os últimos dias foram marcados por eventos que podem redefinir relações internacionais e políticas internas. No Brasil, o STF definirá em março se Jair Bolsonaro enfrentará julgamento por tentativa de golpe de Estado, e em Portugal, suspeitas de conflito de interesses derrubaram o recém-formado governo de Luis Montenegro.

De 8 a 14 de março de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

América do Sul prefere a China

Todos os anos, a Argentina, o Brasil e o Peru exportam mais produtos para o mercado chinês do que para os Estados Unidos, explica a “Zonebourse”.

Segundo a revista online bonpourlatete.comLink externo, o site de negócios Zonebourse tem uma visão diferente sobre a guerra comercial lançada por Trump. Ele explica que os sul-americanos não estão muito preocupados. Isso porque eles estão se voltando cada vez mais para o mercado chinês para suas exportações. Apesar das proclamações pró-EUA e anti-China do presidente argentino Milei, as exportações para a China, especialmente de soja e lítio, aumentaram 15% em seu primeiro ano no cargo.

O lado de Lula aponta que a economia brasileira está cada vez menos dependente dos Estados Unidos e está se voltando cada vez mais para Pequim, com um superávit comercial de 30 bilhões de dólares até 2024. O Brasil também pretende desenvolver suas relações comerciais com a Europa e os países do BRICS. Quanto ao Peru, há dez anos, seu principal parceiro comercial eram os Estados Unidos. Hoje, é a China, e de longe. Ela está devorando as reservas de cobre do Peru e construiu um porto gigantesco na costa do Pacífico.

“A China tem vantagens naturais como parceira comercial da América do Sul, apesar da proximidade histórica e da sobreposição cultural entre os EUA e seus vizinhos do sul”, explica Zonebourse. O relacionamento não é prejudicado por questões relacionadas a fluxos migratórios, crime ou narcóticos, e o estágio de desenvolvimento da China significa que ela naturalmente precisa de mais commodities que a América do Sul pode oferecer.”

Fonte: Bon pour la têteLink externo, 14.03. 2025 (em francês)

STF examinará possível julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisará em 25 de março a possibilidade de abrir um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, depois que o Ministério Público rejeitou os argumentos apresentados por sua defesa na quinta-feira.

Embora não tenha sido estabelecido um prazo para que os juízes determinem se há provas suficientes para um julgamento perante a mais alta corte do país, eles poderiam emitir sua decisão no mesmo dia, disse uma fonte do tribunal à AFP, citada na reportagem do site watson.chLink externo.

Um total de 34 pessoas, incluindo vários ex-ministros e oficiais militares de alto escalão, foram indiciados em fevereiro, acusados de conspirar para impedir o retorno ao poder do atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

Jair Bolsonaro, 69 anos, pode pegar até 40 anos de prisão. Ele sempre defendeu sua inocência, alegando ser vítima de “perseguição”.

Na quarta-feira, o ex-capitão do exército disse a jornalistas em Brasília que era alvo de um “julgamento político” com o objetivo de “retirá-lo do cenário político no ano que vem”, quando será realizada a próxima eleição presidencial.

Bolsonaro é considerado inelegível até 2030 por seus ataques infundados à credibilidade do sistema de urnas eletrônicas do Brasil, mas ele ainda espera obter a anulação da condenação para que possa concorrer a um segundo mandato em 2026.

Fonte: WatsonLink externo, 14.03.2025 (em francês)

Parlamento Europeu: novo caso de corrupção

A Huawei é alvo de uma investigação de corrupção no Parlamento Europeu. As buscas foram realizadas na quinta-feira.

Depois do Qatargate, o Parlamento Europeu foi abalado por um novo caso: uma série de buscas foi realizada na quinta-feira na Bélgica e em Portugal, e um suspeito foi preso na França, em uma investigação sobre corrupção dentro da instituição da UE que tem como alvo a empresa chinesa Huawei.

O juiz belga encarregado da investigação fechou vários escritórios parlamentares em Bruxelas e Estrasburgo, em particular aqueles pertencentes a dois assistentes parlamentares considerados suspeitos, de acordo com o Ministério Público Federal.

De acordo com o Ministério Público, o suborno tem sido praticado “regularmente” e “muito discretamente” desde 2021, “sob o disfarce de lobby comercial” e de várias formas, como remuneração por cargos políticos ou “presentes excessivos”, como despesas com alimentação e viagens ou convites regulares para jogos de futebol.

O Ministério Público Federal relatou um total de 21 buscas na Bélgica. Outras três foram solicitadas em Portugal. Em Portugal está localizada uma empresa suspeita de receber transferências destinadas a eurodeputados, de acordo com o jornal Le Soir, citado pelo jornal suíço Le MatinLink externo.

Fonte: Le MatinLink externo, 14.03.2025 (em francês)

Suspeita de conflito de interesses derruba governo português

Na terça-feira, o parlamento português recusou-se a dar sua confiança ao governo de Luis Montenegro por suspeita de conflitos de interesse, abrindo a porta para novas eleições legislativas.

Os portugueses provavelmente terão que voltar às urnas apenas um ano após a última eleição geral. Na terça-feira, o parlamento português recusou-se a dar sua confiança ao primeiro-ministro Luís Montenegro – que é alvo de suspeitas de conflitos de interesse – precipitando a queda do governo.

Em uma sessão parlamentar pontuada por uma série de reviravoltas, os partidos da maioria e da oposição transferiram a responsabilidade por uma crise política relâmpago que colocou o governo de joelhos em questão de semanas, após revelações sobre uma empresa ligada à família do primeiro-ministro, noticiou o jornal da Suíça francesa 24HeuresLink externo.

Luis Montenegro, 52 anos, foi eleito em 10 de março de 2024 por uma coalizão de direita, a “Aliança Democrática”, que pôs fim a oito anos de governo socialista. No final de fevereiro, a imprensa portuguesa revelou que uma empresa detida na época por sua esposa e filhos, a Spinumviva, recebia pagamentos mensais de uma cadeia de hotéis e cassinos – a gigante Solverde – vinculada a acordos com o Estado.

Fonte: 24HeuresLink externo, 11.03.2025 (em francês)

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 21 de março. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

