AI ‘could add CHF85 billion to Swiss economy’

A IA pode aumentar o PIB suíço em 85 bilhões Keystone-SDA

Artificial intelligence (AI) has the potential to significantly increase Switzerland's economic output, according to a study presented at the World Economic Forum (WEF) in Davos.

A pesquisa – realizada pela empresa de consultoria Implement e encomendada pela Google, bem como pela DigitalswitzerlandLink externo, uma organização que promove a digitalização do país – estima que a adoção generalizada da IA poderia levar a um aumento de 11% no produto interno bruto (PIB) suíço dentro de uma década, equivalente a 80-85 bilhões de francos.

A análise se concentra na contribuição específica dos processos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), em que a IA poderia aumentar a eficiência em 10 a 20%, com um potencial de 15 bilhões por ano até 2034.

As oportunidades estão em três dimensões principais: a primeira é o uso da IA para acelerar a inovação na pesquisa científica e industrial; a segunda é a produção da própria tecnologia de IA; o terceiro elemento crucial é a comercialização de inovações por meio de empresas digitais.

A capacidade da Suíça de desenvolver essas empresas será crucial para explorar plenamente o potencial. “A IA pode impulsionar significativamente os processos de P&D”, disse Christine Antlanger-Winter, diretora suíça da Google. “Para continuarmos competitivos e garantirmos que os benefícios da inteligência artificial cheguem a toda a população, precisamos aproveitar essas oportunidades de forma ousada e responsável.”

Por sua vez, Franziska Barmettler, diretora-executiva da Digitalswitzerland, enfatiza a importância de levar os benefícios da IA às pequenas e médias empresas, bem como aos setores tradicionais.

É por isso que a associação promoveu um plano de ação suíço específico para IA. Hvidt Thelle, da consultoria Implement, destacou que o potencial das novas tecnologias é maior em setores de pesquisa intensiva, como o farmacêutico, com um impacto esperado sobre o PIB suíço maior do que a média da União Europeia.

