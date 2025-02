Jornais suíços veem vários obstáculos para Merz

Merz, na foto em primeiro plano, não deve perder tempo para formar uma coalizão, disseram os jornais suíços na segunda-feira. Keystone

Os jornais suíços veem uma posição inicial difícil para Friedrich Merz, vencedor das eleições parlamentares alemãs no domingo. O Alternativ für Deutschland (AfD) está ganhando força, enquanto a pressão da política externa está crescendo.

Merz, líder da União Democrata Cristã (CDU/CSU), depende da disposição dos outros partidos em fazer concessões enquanto o tempo urge, disseram os jornais na segunda-feira.

“A CDU/CSU de Merz deve ser bem-sucedida”, escreveram os jornais Tamedia. Como Merz não quer formar uma coalizão com o AfD, ele terá que ver quais compromissos os social-democratas ou os verdes estão dispostos a fazer. “Se Merz fracassar na tarefa de formar uma coalizão, é provável que seu sonho de se tornar chanceler seja destruído pouco antes da linha de chegada”, escreveu o grupo Tamedia.

Se a CDU/CSU fizer “muitos compromissos preguiçosos, a AfD estará respirando em seu pescoço desde o primeiro dia, acusando-a de trair suas próprias promessas”, acrescentou Tamedia. O tempo também está pressionando “como nunca antes: a previsível avalanche de tarifas dos Estados Unidos e os planos de paz para a Ucrânia significam que a Alemanha precisa de um governo capaz de agir o mais rápido possível”. Merz está enfrentando uma tarefa hercúlea”.

‘A Europa precisa de uma Alemanha forte’

De acordo com a plataforma de notícias Watson, os partidos não devem “levar um tempo infinito para formar uma coalizão”. “Porque a Europa precisa de uma Alemanha forte”, disse.

A maior oportunidade para Merz e seu governo é o fato de as expectativas serem baixas. “O maior comparecimento às urnas desde a reunificação em 1990 é outro raio de esperança. Os alemães podem estar insatisfeitos, mas não estão desencantados com a política”, acrescentou Watson.

“Pela primeira vez em quase 80 anos, os alemães estão percebendo que não podem mais contar com seu grande amigo americano para protegê-los”, escreveram o Tribune de Genève e o 24 Heures. A Alemanha não pode se dar ao luxo de ser o “homem doente” da Europa, escreveu o Le Temps. “Na esteira de outros países europeus, a Alemanha está agora confrontada com uma extrema direita que não era tão forte desde a Segunda Guerra Mundial”, disse Le Temps. Seu avanço em nível nacional, acrescentou, reflete uma insegurança que raramente é vista no vizinho do norte da Suíça.

O comportamento da Alemanha no cenário europeu será ainda mais importante do que o debate político interno, escreveu o tabloide Blick. Merz não se deixará cegar, “nem pelas frases propagandísticas do Kremlin, nem pelos holofotes que iluminam a Casa Konrad Adenauer [sede da CDU em Berlim]”. Entretanto, Merz enfrenta “uma dança difícil”, acrescentou.

Espera ansiosa

Tudo o que lhe resta é a grande coalizão, ou Groko, para abreviar, escreveu o Blick. O jornal descreveu a coalizão com o Partido Social Democrata como um “casamento político forçado”. “Mas o que isso significa para a Alemanha?”, questionou o Blick. “Antes de tudo, significa uma espera ansiosa. As negociações sobre “Como exatamente?” e “Quem exatamente?” levarão um bom tempo.”

“É incerto até que ponto as reformas na política econômica e de migração que o país precisa com tanta urgência se materializarão nos próximos anos”, escreveram os jornais CH Media. Há algo que sugere que os partidos “poderiam se forçar a fazer compromissos dolorosos: a ascensão do AfD”.

O AfD é o vencedor secreto dessa eleição e está “no encalço da CDU”, comentou o Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “Merz agora só pode esperar que um único parceiro de coalizão seja suficiente”, acrescentou. Se os Verdes também tiverem que ser incorporados para obter uma maioria estável, a CDU/CSU poderá enfrentar problemas completamente diferentes nas próximas eleições gerais. “Na pior das hipóteses, a AfD não estará mais apenas em seu encalço. Ela estará vários passos à frente”, escreveu o NZZ.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

