Suíça amplia apoio a presos políticos com diplomacia discreta

Um quarto das representações diplomáticas suíças em todo o mundo está em países autoritários. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Detida em 2020 por protestar em Minsk, Natallia Hersche foi libertada após 17 meses, com apoio da diplomacia suíça. O caso reflete a atuação discreta da Suíça por direitos humanos.

Natália Hersche, cidadã com dupla nacionalidade, suíça e bielorrussa, que visitava Minsk de férias, foi detida em 19 de setembro de 2020 por participar de um protesto não autorizado e agredir um policial.

Ela foi acusada de causar ferimentos ao retirar a arma do cinturão do policial. Foi então condenada a dois anos e meio de prisão. No total, ela passou 17 meses atrás das grades e foi libertada em 18 de fevereiro de 2022.

Natallia Hersche, cidadã suíça-bielorrussa com dupla nacionalidade, chega ao lado do vice-secretário de Estado Johannes Matyassy (centro) e do ex-embaixador suíço em Belarus Claude Altermatt (à direita) no aeroporto de Zurique em 18 de fevereiro de 2022, depois de passar 17 meses na prisão em Belarus. Afp Or Licensors

Hersche negou as acusações. Grupos bielorrussos de direitos humanos a reconheceram como prisioneira política. Durante todo o período de detenção, o Ministério suíço das Relações Exteriores (EDALink externo, na sigla em alemão) manteve contato próximo com ela e sua família para garantir sua libertação.

“A Suíça conseguiu conceder assistência consular a Natallia Hersche, embora isso não seja garantido para cidadãos com dupla nacionalidade. Representantes da Embaixada da Suíça em Minsk puderam visitá-la em diversas ocasiões na prisão”, afirmou o porta-voz do EDA.

A assistência consular normalmente se restringe a cidadãos suíços sem dupla nacionalidade. Em fevereiro de 2022, Ignazio Cassis, então presidente da Confederação Suíça, anunciou sua libertação em uma publicação na plataforma de mídia social X: “Estou feliz que nossos esforços diplomáticos tenham dado resultado.”

Conteúdo externo Endlich! Natallia Hersche wurde heute nach 17 Monaten Haft in Belarus freigelassen. Sie wurde von ihrem Bruder und @SwissAmbBelarusLink externo empfangen und kehrt nun in die #SchweizLink externo zurück. Ich bin froh, dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben. 1/2 pic.twitter.com/8ro6ivEYO1Link externo — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 18, 2022 Link externo

Apoio a presos políticos

Pressionar pela libertação de presos políticos, tanto suíços quanto estrangeiros, faz parte dos serviços consulares regulares da Suíça e, de forma mais ampla, de seu mandato político de promover a democracia no exterior.

A Suíça é proativa no apoio a presos políticos em países autoritários como Rússia e China. Isso se manifesta na publicação de declarações políticas oficiais, visitas a prisões ou encontros com dissidentes.

No caso de Hersche, o consulado suíço organizou sua transferência diretamente da prisão para o aeroporto, onde embarcou em um voo para a Suíça.

Thomas Borer, ex-embaixador da Suíça na Alemanha cortesia

“A Suíça não participa de conflitos por meios militares. No entanto, opõe-se com firmeza aos violadores do direito internacional por meios políticos e econômicos”, afirma Thomas Borer, ex-embaixador da Suíça na Alemanha, que agora dirige uma consultoria em relações públicas.

A Suíça também organiza diálogos bilaterais sobre direitos humanos com países como China e Irã, onde abordam violações de direitos humanos.

Isso é facilitado pela presença do centro de relações multilaterais da Suíça em Genebra, sede de instituições da ONU e ONGs internacionais. Por exemplo, a Suíça manteve um diálogoLink externo sobre direitos humanos com o Irã durante o auge dos protestos de 2022 contra o regime. Na época, a Suíça apoiou ONGs que trabalhavam com detentos iranianos, incluindo mulheres presas por desafiar as leis do hijab obrigatório.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tem sede em Genebra e frequentemente opera como intermediário entre partes em conflito para facilitar a libertação ou a troca de prisioneiros de guerra, detidos e reféns.

Foi também em Genebra que a Suíça lançou um mecanismo independenteLink externo para investigar o destino de pessoas desaparecidas na Síria, muitas das quais são prisioneiros políticos mantidos pelo antigo regime de Bashar al-Assad. A Suíça também fornece contribuições voluntárias periódicas a órgãos da ONU que investigam violações de direitos humanos.

Embora a maioria das democracias ocidentais também apoie publicamente presos políticos, a Suíça se destaca por sua extensa rede de missões diplomáticas no exterior. Sua neutralidade a posiciona como um parceiro de confiança para as partes em conflito.

A Suíça tem um total de 141 missões diplomáticas ao redor do mundo, 34 das quais em países autoritários. No geral, para um país pequeno, a Suíça mantém uma ampla presença diplomática no exterior, ocupando a 19ª posição global em números absolutos.

Como anfitriã regular de conferências internacionais de paz, também facilita reuniões secretas entre a sociedade civil e ONGs. Foi o que aconteceu no ano passado, quando diplomatas suíços e os Estados Unidos organizaram conjuntamente negociações de paz sobre o Sudão, perto de Genebra, após 16 meses de guerra civil. Por meio desse processo, os diplomatas criaram uma plataforma confidencial para que a oposição e a sociedade civil, incluindo os perseguidos, pudessem dialogar informalmente com as partes em conflito.

A Suíça também tem a possibilidade de servir como potência protetora, o que significa que ela representa um país no exterior que não possui representações diplomáticas formais.

Esse status proporciona à Suíça um canal de comunicação único com os governos e a capacidade de transmitir indiretamente preocupações sobre violações de direitos humanos, incluindo a prisão de figuras da oposição.

>> Leia mais sobre o papel de poder protetor da Suíça na América Latina.

Eficiência questionada

À medida que regimes autoritários como a China e a Rússia ganharam influência no cenário internacional, a eficácia dessa diplomacia e seu impacto estão sendo questionados por ONGs. Elas argumentam que países como a Suíça poderiam ser mais ostensiva em seu apoio aos direitos humanos.

Conteúdo externo

Dezenas de milhares de presos políticos são relatados em mais de 70 países em todo o mundo, o que serve como um lembrete claro de que a repressão autoritária não é uma relíquia do passado, mas uma realidade global crescente. Algumas das discussões sobre sua detenção e libertação são agora conduzidas a portas fechadas, a pedido de líderes autoritários que desejam manter seus abusos longe dos olhos do público. A neutralidade da Suíça significa que ela não pode tomar partido abertamente e é frequentemente vista como menos expressiva em certos tópicos em comparação com outras democracias ocidentais.

Após a morte do líder da oposição russa Alexei Navalny em uma prisão russa em fevereiro de 2024, o governo suíço reagiu com moderação, expressando “preocupação” em vez de uma condenação formal.

Conteúdo externo La Suisse est consternée par le décès d'Alexei Navalny, un défenseur exemplaire de la démocratie et des droits fondamentaux. Elle attend qu’une enquête soit ouverte sur les causes de sa mort. Nos condoléances et nos pensées à sa famille. — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) February 16, 2024 Link externo

Essa resposta ponderada gerou críticas internas, mas foi vista por alguns especialistas na época como uma forma de preservar o papel da Suíça como potencial mediadora para a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

“A Suíça raramente está em posição de provocar. Em última análise, a única maneira de provocar uma mudança de comportamento em regimes que violam os direitos humanos é a comunidade internacional exercer pressão política, midiática e, acima de tudo, econômica sustentada ao longo de muitos anos”, afirma Borer.

Em 2023, a Suíça reiniciou seu diálogo sobre direitos humanos com a China, que havia sido suspenso em 2019, após Pequim se opor ao apoio suíço à demanda das Nações Unidas pelo fechamento dos campos de internamento na região chinesa de Xinjiang. O diálogo excluiu a participação de ONGs a pedido da China.

Na época, as ONGs alertaram que a tentativa da China de se posicionar como um ator positivo em direitos humanos era apenas “fachada”.

Partidos suíços de esquerda há muito criticam o diálogo sobre direitos humanos do país com a China como uma iniciativa estratégica para promover os interesses econômicos e comerciais da Suíça.

Em fevereiro de 2025, o diálogo bilateralLink externo sobre direitos humanos entre a Suíça e a China foi realizado novamente em ambiente confidencial. Ele abordou “prisões de uigures, liberdade de religião e expressão, direitos das mulheres e LGBTQ+, bem como a situação no Tibete e em Hong Kong”. Nenhuma ONG esteve presente e nenhuma declaração conjunta foi publicada.

“O caso da China, onde diplomatas suíços e de outros países rotineiramente levantam questões de direitos humanos a portas fechadas, oferece um teste revelador. O diálogo discreto pode levar a pequenos ganhos, a libertação de um indivíduo aqui, o acesso de uma ONG ali. Mas não devemos nos iludir: a repressão estrutural permanece intacta. Comparada à escala do abuso, a diplomacia silenciosa proporciona consolo simbólico, não mudança sistêmica”, afirma Borer.

>>Leia mais sobre como a China está se empenhando em intimidar tibetanos e uigures na Suíça.

Pequenos passos podem ajudar

Embora a diplomacia clandestina ou encontros com um dissidente não levem frequentemente a resultados concretos, isso não significa que esses gestos sejam meramente simbólicos.

“Gestos visíveis transmitem uma mensagem pública poderosa e podem aumentar a conscientização internacional. A abordagem mais contida da Suíça (…) frequentemente mantém o potencial para engajamento contínuo e progresso gradual”, acrescenta Borer.

Um porta-voz do EDA afirmou que a Suíça continua envolvida na promoção dos direitos humanos, defendendo consistentemente a liberdade de expressão e a responsabilização por abusos. “A Suíça e a Embaixada da Suíça na Bielorrússia pediram a libertação incondicional de todas as pessoas detidas arbitrariamente”, disse o porta-voz, referindo-se à sua diplomacia na Bielorrússia.

A Suíça e a Bielorrússia não estão atualmente envolvidas em um diálogo sobre direitos humanos, no entanto, a situação dos direitos humanos na Bielorrússia é regularmente abordada pela Suíça em intercâmbios bilaterais e fóruns multilaterais, afirmou o MRES.

No caso de Hersche, a pressão do cônsul suíço levou à redução da pena de prisão. Hersche lembra que, na época, o governo suíço era “uma fonte de apoio espiritual”. “O embaixador Almeriatt me visitava regularmente desde o início da minha detenção durante a investigação, a cada duas semanas, e após o julgamento, uma vez por mês. Ele era minha principal fonte de informação sobre o que estava acontecendo do outro lado da cerca.”

Conteúdo externo

A Rússia tem nada menos que 1.600 presos políticos, de acordo com dois bancos de dados do OVD-info, um grupo independente de defesa dos direitos humanos e mídia, e da Memorial, uma organização russa de direitos humanos.

A Suíça mantém contatos próximos com alguns desses grupos, apesar das tensões que gera com Moscou. Isso inclui reuniões diplomáticas informais, como convites para almoços ou reuniões em conferências internacionais. Um desses defensores dos direitos humanos é o político da oposição russa e crítico do Kremlin, Vladimir Kara-Murza, que se encontrou com o embaixador suíço poucos dias antes de sua prisão em Moscou, em abril de 2022.

Vladimir Kara-Murza durante uma audiência no tribunal de Basmanny, em Moscou, em 10 de outubro de 2022. Afp Or Licensors

“Durante o almoço, conversamos sobre o fato de eu não ter trabalhado muito com a Suíça antes. Foi então que a Embaixadora me convidou para ir a Berna, para me encontrar com

a liderança do EDA, para discutir a agenda europeia, os direitos humanos e, claro, as relações bilaterais”, lembra Kara-Murza.

Kara-Murza foi libertado em agosto do ano passado. Em fevereiro, ele viajou a Genebra para a Cúpula sobre Direitos Humanos e Democracia para solicitar que a libertação de todos os prisioneiros de guerra e crianças ucranianas sequestradas fizesse parte de qualquer acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Os vencedores do Prêmio Nobel da Paz Dmitry Muratov, da Rússia, à direita, e Maria Ressa, das Filipinas, posam para uma selfie durante a cerimônia do Prêmio Nobel da Paz na Prefeitura de Oslo, Noruega, na sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Quando questionado se um país como a Suíça estava fazendo o suficiente pelos presos políticos e pela promoção dos direitos humanos em geral, Dimitry Muratov, ex-editor-chefe do jornal russo Novaya GazetaLink externo e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, disse que o país poderia aproveitar melhor seu centro multilateral em Genebra. “A Suíça poderia facilitar a troca de prisioneiros e anistias mútuas para presos políticos, envolvendo as missões do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha com sede na Suíça.”

Edição: Virginie Mangin/ac

Adaptação: DvSperling

