Mediando conflitos na América Latina

A Suíça representa os interesses do Equador na Venezuela e no México. O país alpino também protege, representa e exerce as atividades diplomáticas e consulares do México no Equador.

Tudo isso deve-se a uma disputa política entre os dois países latino-americanos, que romperam relações após uma invasão da embaixada mexicana em Quito pela polícia equatoriana, em abril de 2024. Na ocasião, policiais equatorianos entraram no complexo da embaixada para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, que havia recebido refúgio desde dezembro de 2023.

Quito e Caracas também romperam relações diplomáticas após as eleições presidenciais venezuelanas, realizadas em julho de 2024. As tensões entre os dois países já vinham se acumulando anteriormente. O Equador solicitou à Suíça que aceitasse esse segundo mandato após o acordo estabelecido em junho para representá-lo no México.

Um dos chamados “bons ofícios” da Suíça em sua política externa é o mandato de potência protetora. Quando dois países rompem relações total ou parcialmente, a Suíça, nesse papel, assume algumas de suas funções diplomáticas ou consulares, permitindo que eles mantenham um nível mínimo de relações.

A Suíça tem uma longa tradição como potência protetora.

