Parlamento suíço exige rigidez na ajuda à Palestina

Com relação à questão do financiamento disponível para o Oriente Médio, as medidas propostas foram justificadas aos olhos da maioria, disse o presidente do comitê, Marco Chiesa, do Partido Popular Suíço. Keystone / Alessandro Della Valle

O Conselho Federal deve examinar mais de perto a alocação de fundos de ajuda à Palestina. O Senado aprovou uma proposta que exige controles mais rígidos para garantir que os fundos não sejam usados para financiar o terrorismo.

Com 21 votos a favor, 20 contra e nenhuma abstenção, o Senado votou “sim” à moção do comitê de relações exteriores do Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) na quarta-feira.

Em relação à questão do financiamento disponível para o Oriente Médio, as medidas propostas foram justificadas aos olhos da maioria, disse o presidente do comitê, Marco Chiesa, do Partido Popular Suíço.

Uma minoria, liderada por Damian Müller, do Partido Liberal Radical, rejeitou a proposta, dizendo que já existe um mecanismo para analisar organizações e projetos. A minoria também reconheceu a exigência da moção, mas a considerou cumprida. O Conselho Federal (Governo) foi da mesma opinião.

