Pilotos da SWISS temem pela segurança dos voos em Israel

Os pilotos e comissários de bordo da Swiss International Air Lines (SWISS) estão cancelando cada vez mais seus voos para Israel devido a preocupações com a segurança.

A companhia aérea agora está mudando seus procedimentos para garantir que todos os voos possam operar conforme planejado.

Em resposta a uma consulta da agência de notícias suíça Keystone-SDA na quinta-feira, a SWISS anunciou que estava tomando medidas para combater esse problema, já que outros membros da tripulação têm que substituir os cancelamentos e podem ser designados com mais frequência do que a média para as mesmas rotas.

Muitos cancelamentos em curto prazo levaram a um esforço maior de planejamento. A partir de sábado, a equipe terá que cancelar pelo menos sete dias antes de um voo para Israel, segundo o jornal suíço Tages-Anzeiger na quarta-feira.

Não há números concretos sobre quantos membros da tripulação cancelaram seus voos para Israel. “Em alguns voos ninguém cancelou, em outros, um ou mais membros da tripulação cancelaram”, disse um porta-voz da SWISS.

Anteriormente, os membros da tripulação da SWISS voavam de Tel Aviv para Zurique no mesmo dia. A partir de maio, a companhia aérea voltará a voar duas vezes por dia, como fazia antes da guerra. Devido às limitações do tempo de voo e de serviço, que prevêem períodos de descanso prolongados à noite, os membros da tripulação também terão que passar a noite em Tel Aviv, continuou o comunicado.

A SWISS disse que entende as preocupações de alguns membros da tripulação. Especialistas examinaram a situação e concluíram que ela era estável e segura.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

