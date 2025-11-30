The Swiss voice in the world since 1935
As reações ao “não” à iniciativa sobre o imposto sobre heranças

A Swissinfo observou o clima nos campos contrário e favorável e perguntou como avaliar o resultado da votação.

Céline Stegmüller , Alexandra Andrist , Benjamin von Wyl

Resultados da votações

Política suíça

Resultados das votações federais de 30 de novembro de 2025

Este conteúdo foi publicado em Os cidadãos suíços decidem se querem introduzir um serviço cívico para todos e se querem tributar as heranças para combater o aquecimento global. Você pode encontrar todos os resultados da votação aqui.

Edição: Samuel Jaberg
Adaptação: Fernando Hirschy

